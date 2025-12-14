0
¡Histórico! Alianza Lima ingresa al Top 10 del ranking mundial de Vóley Femenino

Alianza Lima es el primer equipo peruano de vóley femenino en ubicarse entre los 10 mejores clubes del ranking mundial.

    Alianza Lima entró al TOP 10 del ranking Mundial de Clubes
    Alianza Lima entró al TOP 10 del ranking Mundial de Clubes
    Sin duda alguna es un día histórico. No solo para Alianza Lima, sino también para el vóley peruano. Por primera vez en la historia un club peruano de vóley está considerado entre los 10 mejores del ranking mundial de clubes. Todo esfuerzo tiene su recompensa y las chicas del equipo blanquiazul se esforzaron para tener este reconocimiento.

    Este año celebraron el bicampeonato en la Liga de Vóley Femenino, fueron subcampeonas del Sudamericano e hicieron un gran Mundial de Clubes al quedar en el quinto puesto. También consiguieron ser el primer club peruano de vóley en ganar un partido en el torneo mundial. El equipo dirigido por el argentino Facundo Morado se enfrentó a equipos de la élite de igual a igual y mostró estar a la altura.

    VolleyBox, reconocido portal de vóley, publicó el ranking mundial de clubes y Alianza Lima se ubica en la novena posición con 89 puntos. Las blanquiazules superan a grandes clubes como Osasco de Brasil, que se ubica en la decima sexta posición. En la lista también se encuentran equipos que Alianza Lima enfrentó este año como Praia de Brasil, Zhetysu de Kazajistán y Scandicci de Italia.

    Alianza Lima Vóley

    Alianza Lima se ubica en la novena posición del ranking mundial de club de vóley femino / Fuente: VolleyBox

    Alianza Lima en la élite del Vóley Femenino

    Al ver el ranking actual, es imposible no sentir orgullo por lo que hizo Alianza Lima este año. El equipo blanquiazul derrotó a Praia de Brasil, segundo mejor club del mundo, en el Sudamericano de este año. Además, también derrotó en el Mundial de Clubes a Zhetysu de Kazajistán, tercer mejor club del mundo. El apoyo e inversión del mismo club ha dado sus frutos y representaron de la mejor manera al Perú.

    Tras jugar el Mundial de Clubes, Alianza Lima volverá al Perú para enfocarse en luchar por el tricampeonato. En el torneo local aún tiene que enfrentar a rivales como la Universidad San Martín, Regatas y hasta Universitario. Su próximo partido será ante el equipo crema, tendrán que ganar si quieren asegurar el primer lugar de la tabla rumbo a la fase de deficinión.

