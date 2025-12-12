- Hoy:
- Partidos de hoy
- Junior vs Tolima
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Mundial de Clubes Vóley
Partidos Liga Peruana de Vóley: programación y tabla de posiciones con la fecha 8
Universitario enfrentará a Circolo en la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley y Alianza Lima descansa. Mira la programación completa y tabla de posiciones.
Este sábado y domingo se disputará la jornada 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025. Alianza Lima descansará debido a que adelantó un partido debido a su participación en el Mundial de Clubes. En tanto, Universitario busca un nuevo triunfo frente a Circolo. Por su parte, San Martín se mide con Atenea y Regatas hará lo propio ante Rebaza Acosta. Revisa la programación completa.
PUEDES VER: Tabla de posiciones de Alianza Lima en el Mundial de Clubes Vóley Femenino: clasificación actualizada
Partidos Liga Peruana de Vóley: programación de la fecha 8
Sábado 13
- 2:45 p. m. Géminis vs Kazoku No Perú
- 5:00 p. m. Olva Latino vs Deportivo Wanka
- 7:00 p. m. Atenea vs San Martín
Domingo 14
- 3:15 Rebaza Acosta vs Regatas Lima
- 5:00 p. m. Circolo vs Universitario
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
|EQUIPOS
|PJ
|PTS
|SETS
|1. Alianza Lima
|8
|24
|24-2
|2. Universitario
|7
|19
|20-4
|3. San Martín
|7
|18
|20-9
|4. Regatas Lima
|7
|14
|17-8
|5. Atenea
|7
|11
|13-15
|6. Circolo
|7
|9
|12-15
|7. Geminis
|7
|8
|12-15
|8. Rebaza Acosta
|7
|7
|11-17
|9. Latino Amisa
|7
|6
|11-18
|10. Deportivo Soan
|8
|6
|11:21
|11. Kazoku No Peru
|7
|4
|5:18
|12. Wanka
|7
|3
|4:19
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90