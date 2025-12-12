0

Partidos Liga Peruana de Vóley: programación y tabla de posiciones con la fecha 8

Universitario enfrentará a Circolo en la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley y Alianza Lima descansa. Mira la programación completa y tabla de posiciones.

    Programación y tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
    Programación y tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley | FOTO: LIBERO
    Este sábado y domingo se disputará la jornada 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025. Alianza Lima descansará debido a que adelantó un partido debido a su participación en el Mundial de Clubes. En tanto, Universitario busca un nuevo triunfo frente a Circolo. Por su parte, San Martín se mide con Atenea y Regatas hará lo propio ante Rebaza Acosta. Revisa la programación completa.

    Partidos Liga Peruana de Vóley: programación de la fecha 8

    Sábado 13

    • 2:45 p. m. Géminis vs Kazoku No Perú
    • 5:00 p. m. Olva Latino vs Deportivo Wanka
    • 7:00 p. m. Atenea vs San Martín

    Domingo 14

    • 3:15 Rebaza Acosta vs Regatas Lima
    • 5:00 p. m. Circolo vs Universitario

    Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

    EQUIPOSPJPTSSETS
    1. Alianza Lima82424-2
    2. Universitario71920-4
    3. San Martín71820-9
    4. Regatas Lima71417-8
    5. Atenea71113-15
    6. Circolo7912-15
    7. Geminis7812-15
    8. Rebaza Acosta7711-17
    9. Latino Amisa7611-18
    10. Deportivo Soan8611:21
    11. Kazoku No Peru745:18
    12. Wanka734:19

