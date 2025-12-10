Alianza Lima vs Scandicci EN VIVO por Mundial de Clubes Vóley 2025: A qué hora juega y dónde ver

Una cita con la historia. Alianza Lima se medirá contra Scandicci por la tercera fecha del Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025, este jueves 11 de diciembre, en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, en Sao Paulo, Brasil. Este partido es clave para las blanquiazules en su disputa por clasificar a semifinales. Las acciones inician a las 3:00 p.m. (en Perú) y será transmitido por Latina TV.

Alianza Lima ganó 3-1 a Zhetysu VC, la primera victoria de un equipo peruano en el Mundial de Clubes de Vóley, y quedó en el tercer puesto del Grupo A, a tres de su rival del turno, quien es líder.

Alianza Lima es el primer club peruano en ganar en el Mundial de Clubes.

Por ello, las blanquiazules necesitan ganar, si es posible, sin ceder un set, y esperar que Osasco pierda contra Zhetyzu para quedarse con el segundo puesto de la tabla y clasifique a las semifinales.

Las blanquiazules demostraron un juego sólido entre sus líneas. El grupo está motivado en seguir escribiendo su propia historia y llevar la bandera peruana a lo más alto en el prestigioso certamen continental.

Sin embargo, la tarea no será sencilla. Scandicci es uno de los favoritos para llevarse el título. Además, tiene en sus filas a Ekaterina Antropova, la mejor opuesta del mundo.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Scandicci?

El partido entre Alianza Lima contra Scandicci por el Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025 iniciará en los siguientes horarios:

México: 14:00 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 15:00 horas

Venezuela y Bolivia: 16:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay: 17:00 horas

¿Dónde ver Alianza Lima vs Scandicci por el Mundial de Clubes?

La transmisión de este emocionante partido entre Alianza Lima contra Savino del Bene por el Mundial de Clubes de Vóley será por Latina Televisión (canal 2 y 702 en HD).

Alianza Lima vóley: últimos partidos

Zhetysu 1-3 Alianza Lima

Osasco 3-0 Alianza Lima

Alianza Lima 3-0 Atenea

Rebaza Acosta 0-3 Alianza Lima

Alianza Lima 3-1 Deportivo Soan

Scandicci: últimos partidos

Osasco 0-3 Scandicci

Zhetysu 0-3 Scandicci

Le Cannet 1-3 Scandicci

Macerata 0-3 Scandicci

Scandicci 3-0 Alba Blaj

¿Cómo ver Alianza Lima vs Scandicci por internet?

Por streaming, el partido entre Alianza Lima contra Scandicci estará disponible por la página web de Latina TV. Además, Libero.pe. te llevará el minuto a minuto con todas las incidencias.