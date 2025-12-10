0

Alianza Lima vs Scandicci EN VIVO por Mundial de Clubes Vóley 2025: A qué hora juega y dónde ver

Alianza Lima juega contra Scandicci por la tercera fecha del Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025. Hora y canal para ver el partido que le puede dar el pase a semifinales.

    Jesús Yupanqui
    Alianza Lima juega contra Scandicci por el Mundial de Clubes Vóley 2025.
    Alianza Lima juega contra Scandicci por el Mundial de Clubes Vóley 2025. | Composición Líbero
    COMPARTIR

    Una cita con la historia. Alianza Lima se medirá contra Scandicci por la tercera fecha del Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025, este jueves 11 de diciembre, en el Gimnasio Polideportivo del Mercado Livre Arena Pacaembu, en Sao Paulo, Brasil. Este partido es clave para las blanquiazules en su disputa por clasificar a semifinales. Las acciones inician a las 3:00 p.m. (en Perú) y será transmitido por Latina TV.

    Sigue la tabla de posiciones del Mundial de Clubes.

    PUEDES VER: Tabla de posiciones Mundial de Clubes Vóley Femenino: clasificación y cómo va Alianza Lima

    Alianza Lima ganó 3-1 a Zhetysu VC, la primera victoria de un equipo peruano en el Mundial de Clubes de Vóley, y quedó en el tercer puesto del Grupo A, a tres de su rival del turno, quien es líder.

    Alianza Lima

    Alianza Lima es el primer club peruano en ganar en el Mundial de Clubes.

    Por ello, las blanquiazules necesitan ganar, si es posible, sin ceder un set, y esperar que Osasco pierda contra Zhetyzu para quedarse con el segundo puesto de la tabla y clasifique a las semifinales.

    Las blanquiazules demostraron un juego sólido entre sus líneas. El grupo está motivado en seguir escribiendo su propia historia y llevar la bandera peruana a lo más alto en el prestigioso certamen continental.

    Sin embargo, la tarea no será sencilla. Scandicci es uno de los favoritos para llevarse el título. Además, tiene en sus filas a Ekaterina Antropova, la mejor opuesta del mundo.

    ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Scandicci?

    El partido entre Alianza Lima contra Scandicci por el Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley 2025 iniciará en los siguientes horarios:

    • México: 14:00 horas
    • Perú, Ecuador y Colombia: 15:00 horas
    • Venezuela y Bolivia: 16:00 horas
    • Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay: 17:00 horas

    ¿Dónde ver Alianza Lima vs Scandicci por el Mundial de Clubes?

    La transmisión de este emocionante partido entre Alianza Lima contra Savino del Bene por el Mundial de Clubes de Vóley será por Latina Televisión (canal 2 y 702 en HD).

    Alianza Lima vóley: últimos partidos

    • Zhetysu 1-3 Alianza Lima
    • Osasco 3-0 Alianza Lima
    • Alianza Lima 3-0 Atenea
    • Rebaza Acosta 0-3 Alianza Lima
    • Alianza Lima 3-1 Deportivo Soan

    Scandicci: últimos partidos

    • Osasco 0-3 Scandicci
    • Zhetysu 0-3 Scandicci
    • Le Cannet 1-3 Scandicci
    • Macerata 0-3 Scandicci
    • Scandicci 3-0 Alba Blaj

    ¿Cómo ver Alianza Lima vs Scandicci por internet?

    Por streaming, el partido entre Alianza Lima contra Scandicci estará disponible por la página web de Latina TV. Además, Libero.pe. te llevará el minuto a minuto con todas las incidencias.

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Jesús Yupanqui
    AUTOR: Jesús Yupanqui

    Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

    Lo más visto

    1. Alianza Lima vs Scandicci EN VIVO por Mundial de Clubes Vóley 2025: A qué hora juega y dónde ver

    2. Tabla de posiciones Mundial de Clubes Vóley Femenino: clasificación y cómo va Alianza Lima

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano