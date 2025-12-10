0
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Scandicci y dónde ver partido clave por Mundial de Clubes Vóley?

Alianza Lima se juega la vida contra Scandicci por la tercera fecha del Mundial de Clubes de Vóley. Las blanquiazules necesitan ganar para acceder a la semifinal del certamen.

    Jesús Yupanqui
    Hora y canal para ver Alianza Lima vs. Scandicci por el Mundial de Clubes de Vóley
    Hora y canal para ver Alianza Lima vs. Scandicci por el Mundial de Clubes de Vóley | FOTO: Alianza y Scandicci
    Un partido clave para Alianza Lima. Tras derrotar 3-1 a Zhetysu, las 'blanquiazules' se juegan la vida contra Scandicci por la tercera fecha del Mundial de Clubes de Vóley. El triunfo es clave para asegurar su pase a la semifinal del certamen.

    Alianza Lima representará a Perú en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

    ¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Scandicci por el Mundial de Clubes de Vóley?

    El partido por la tercera fecha del Grupo A del Mundial de Clubes de Vóley entre Alianza Lima contra Scandicci será el jueves 11 de diciembre.

    ¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Scandicci por el Mundial de Clubes de Vóley?

    El horario del Alianza Lima contra Scandicci por el Mundial de Clubes de Vóley 2025 será a las 3:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador.

    • México: 2:00 p.m.
    • Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.
    • Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 5:00 p.m.

    ¿Dónde ver Alianza Lima vs Scandicci EN VIVO por el Mundial de Clubes de Vóley 2025?

    La transmisión EN VIVO del Alianza Lima vs. Scandicci por el Mundial de Clubes de Vóley 2025, estará a cargo de Latina TV (canal 2).

    Alianza Lima se juega el pase a la semifinal del Mundial de Clubes de Vóley

    Alianza Lima ganó con autoridad a Zhetysu VC de Kazajistán con parciales de 24-26, 25-21, 25-23 y 26-24. Las Victorianas fueron de menos a más en el partido y con el pasar de los minutos demostraron toda su jerarquía.

    Alianza Lima

    Alianza Lima logró su primer triunfo en el Mundial de Clubes de Vóley

    Además, este triunfo es histórico. Alianza se convirtió en el primer equipo peruano en ganar en el Mundial de Clubes de Vóley. Una noticia que llena de emoción a sus hinchas y al deporte nacional.

    Alianza se encuentra en el tercer puesto con tres puntos, con ello, las blanquiazules necesitan ganar para lograr su pase a las semifinales. Es importante que no ceda un set.

    No olvides revisar tu agenda deportiva

