Confirman canal que pasará los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Del 8 al 14 de diciembre de 2025 en Brasil se disputará la decimooctava edición del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025. Como único representante peruano estará Alianza Lima, que fue subcampeón en el último Sudamericano. Para ello, en esta nota te contamos qué canal transmitirá todo el torneo internacional.

Confirman canal que pasará los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes

Según se confirmó, Latina Televisión compró los derechos, por lo que la participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 será transmitido por la señal abierta de Canal 2. En otros países podrá ser visto por SporTV2 (Brasil) y VBTV (para todos los países del mundo).

¿Qué clubes juegan el Mundial de Clubes de Vóley 2025?

Alianza Lima (Perú - Confederación Sudamericana de Voleibol)

Praia (Brasil - Confederación Sudamericana de Voleibol)

Osasco (Brasil - Confederación Sudamericana de Voleibol)

Conegliano (Italia - Confederación Europea de Voleibol)

Pallavolo Scandicci Savino Del Bene (Italia - Confederación Europea de Voleibol)

Zamalek (Egipto - Confederación Africana de Voleibol)

Binh Dien (Vietnam - Confederación Asiática de Voleibol)

Zhetysu (Kazajstán - Confederación Asiática de Voleibol).

¿Cuál es el formato del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

Los equipos serán organizados en dos grupos de cuatro participantes. Dentro de cada grupo, se enfrentarán bajo el formato de todos contra todos. Al finalizar esta etapa, los dos mejores de cada grupo clasificarán a las semifinales, donde se cruzarán: el líder del grupo A se medirá con el segundo del grupo B, y el primero del grupo B con el segundo del grupo A. Los vencedores de estas llaves disputarán la final, mientras que los perdedores jugarán por el tercer lugar.

Equipos campeones del Mundial de Clubes 2025