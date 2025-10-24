0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y Tabla del Clausura tras triunfo de la U

Confirman canal que pasará los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima representará a Perú en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 que se jugará del 8 al 14 de diciembre de 2025 en Brasil y este canal pasará el torneo.

    Sandra Morales
    Alianza Lima representará a Perú en el Mundial de Clubes de Vóley 2025
    Alianza Lima representará a Perú en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 | FOTO: Alianza Lima
    COMPARTIR

    Del 8 al 14 de diciembre de 2025 en Brasil se disputará la decimooctava edición del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025. Como único representante peruano estará Alianza Lima, que fue subcampeón en el último Sudamericano. Para ello, en esta nota te contamos qué canal transmitirá todo el torneo internacional.

    Conoce todos los detalles de la Noche Blanquiazul Vóley 2025, presentación del plantel 2025-26 de Alianza Lima.

    PUEDES VER: Noche Blanquiazul Vóley 2025: días, programación completa, canal y dónde ver a Alianza Lima

    Confirman canal que pasará los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes

    Según se confirmó, Latina Televisión compró los derechos, por lo que la participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 será transmitido por la señal abierta de Canal 2. En otros países podrá ser visto por SporTV2 (Brasil) y VBTV (para todos los países del mundo).

    ¿Qué clubes juegan el Mundial de Clubes de Vóley 2025?

    • Alianza Lima (Perú - Confederación Sudamericana de Voleibol)
    • Praia (Brasil - Confederación Sudamericana de Voleibol)
    • Osasco (Brasil - Confederación Sudamericana de Voleibol)
    • Conegliano (Italia - Confederación Europea de Voleibol)
    • Pallavolo Scandicci Savino Del Bene (Italia - Confederación Europea de Voleibol)
    • Zamalek (Egipto - Confederación Africana de Voleibol)
    • Binh Dien (Vietnam - Confederación Asiática de Voleibol)
    • Zhetysu (Kazajstán - Confederación Asiática de Voleibol).

    ¿Cuál es el formato del Mundial de Clubes de Vóley 2025?

    Los equipos serán organizados en dos grupos de cuatro participantes. Dentro de cada grupo, se enfrentarán bajo el formato de todos contra todos. Al finalizar esta etapa, los dos mejores de cada grupo clasificarán a las semifinales, donde se cruzarán: el líder del grupo A se medirá con el segundo del grupo B, y el primero del grupo B con el segundo del grupo A. Los vencedores de estas llaves disputarán la final, mientras que los perdedores jugarán por el tercer lugar.

    Equipos campeones del Mundial de Clubes 2025

    • Sadia São Paulo (1991)
    • Teodora Ravenna (1992)
    • Leite Moça Sorocaba (1994)
    • Fenerbahçe Acıbadem (2010)
    • Rabita Baku (2011)
    • Osasco (2012)
    • Vakıfbank İstanbul (2013)
    • Dinamo Kazan (2014)
    • Eczacıbaşı VitrA (2015)
    • Eczacıbaşı VitrA (2016)
    • Vakıfbank İstanbul (2017)
    • Vakıfbank İstanbul (2018)
    • Imoco Volley Conegliano (2019)
    • Vakıfbank İstanbul (2021)
    • Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano (2022)
    • Eczacıbaşı Dynavit (2023)
    • Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano (2024).

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Sandra Morales
    AUTOR: Sandra Morales

    Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

    Lo más visto

    1. ¡Sorpresa! Canal de señal abierta anunció que trasmitirá los próximos partidos de Alianza Lima

    2. Estuvo en la selección y no dudó en revelar por qué aceptó la oferta de la 'U': "Mi segunda casa"

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano