- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- River Plate vs. Independiente Rivadavia
- Perú F. vs Colombia F.
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Confirman canal que pasará los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025
Alianza Lima representará a Perú en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 que se jugará del 8 al 14 de diciembre de 2025 en Brasil y este canal pasará el torneo.
Del 8 al 14 de diciembre de 2025 en Brasil se disputará la decimooctava edición del Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025. Como único representante peruano estará Alianza Lima, que fue subcampeón en el último Sudamericano. Para ello, en esta nota te contamos qué canal transmitirá todo el torneo internacional.
PUEDES VER: Noche Blanquiazul Vóley 2025: días, programación completa, canal y dónde ver a Alianza Lima
Confirman canal que pasará los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes
Según se confirmó, Latina Televisión compró los derechos, por lo que la participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 será transmitido por la señal abierta de Canal 2. En otros países podrá ser visto por SporTV2 (Brasil) y VBTV (para todos los países del mundo).
¿Qué clubes juegan el Mundial de Clubes de Vóley 2025?
- Alianza Lima (Perú - Confederación Sudamericana de Voleibol)
- Praia (Brasil - Confederación Sudamericana de Voleibol)
- Osasco (Brasil - Confederación Sudamericana de Voleibol)
- Conegliano (Italia - Confederación Europea de Voleibol)
- Pallavolo Scandicci Savino Del Bene (Italia - Confederación Europea de Voleibol)
- Zamalek (Egipto - Confederación Africana de Voleibol)
- Binh Dien (Vietnam - Confederación Asiática de Voleibol)
- Zhetysu (Kazajstán - Confederación Asiática de Voleibol).
¿Cuál es el formato del Mundial de Clubes de Vóley 2025?
Los equipos serán organizados en dos grupos de cuatro participantes. Dentro de cada grupo, se enfrentarán bajo el formato de todos contra todos. Al finalizar esta etapa, los dos mejores de cada grupo clasificarán a las semifinales, donde se cruzarán: el líder del grupo A se medirá con el segundo del grupo B, y el primero del grupo B con el segundo del grupo A. Los vencedores de estas llaves disputarán la final, mientras que los perdedores jugarán por el tercer lugar.
Equipos campeones del Mundial de Clubes 2025
- Sadia São Paulo (1991)
- Teodora Ravenna (1992)
- Leite Moça Sorocaba (1994)
- Fenerbahçe Acıbadem (2010)
- Rabita Baku (2011)
- Osasco (2012)
- Vakıfbank İstanbul (2013)
- Dinamo Kazan (2014)
- Eczacıbaşı VitrA (2015)
- Eczacıbaşı VitrA (2016)
- Vakıfbank İstanbul (2017)
- Vakıfbank İstanbul (2018)
- Imoco Volley Conegliano (2019)
- Vakıfbank İstanbul (2021)
- Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano (2022)
- Eczacıbaşı Dynavit (2023)
- Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano (2024).
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50