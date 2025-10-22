Alianza Lima será rival internacional ante Fluminense y River Plate: fecha, día y canal confirmado

Alianza Lima no deja nada al azar con miras a conseguir cada uno de los objetivos del primer equipo. Es por ello, que ahora se confirmó de manera oficial que la escuadra blanquiazul busca ser protagonista en los choques internacionales que va a afrontar para la mirada de los aficionados. Se tratan de potenciales elencos como Fluminense y River Plate.

Y es que la delegación de vóley femenino de Alianza Lima está próximo a afrontar la tradicional "Noche Blanquiazul" para quedar lista de cara a sus próximos encuentros oficiales. El primer enfrentamiento será ante Fluminense de Brasil, sabiendo que luego tiene posibilidades de medirse ante River Plate de Argentina.

Alianza Lima vs Fluminense: fecha, día y canal confirmado

El primer amistoso será entre Alianza Lima vs Fluminense el próximo sábado 25 de octubre en el Coliseo Dibos de San Borja. Informaciones revelan que todo iniciará aproximadamente a las 17:00 horas locales (22:00 horas GMT) con la transmisión oficial en señal abierta de América TV y vía streaming por América TV GO.

Noche Blanquiazul para presentación de Alianza Lima Vóley.

Alianza Lima vs River Plate: cuándo juega, horario y dónde ver

En el caso del partido de las 'íntimas' ante River Plate, todo será para el domingo 26 de octubre a partir de las 14:30 horas locales (19:30 horas GMT) con la transmisión EN VIVO de América TV y vía streaming en América TV GO. De no haber inconvenientes, estos horarios se respetarán para un fin de semana lleno de deporte en la "Noche Blanquiazul".

Vale aclarar, que otro de los equipos que formará parte de los amistosos en la presentación del primer equipo de Alianza Lima Vóley es Regatas Lima, quien tendrá la chance de medirse ante rivales a nivel internacional.

Alianza Lima se alista para el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2025

La escuadra blanquiazul será el representante peruano en el magno certamen de clubes en el Mundo. Todo se llevará a cabo desde el 8 de diciembre hasta el 14 del mismo mes del presente 2025. Conoce los equipos que se alistan para este magno evento organizado por la FIVB que tendrá como sede el país de China: