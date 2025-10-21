Alianza Lima fichará a tres jugadores de la selección peruana para el 2026: "Buen vínculo"

Alianza Lima es uno de los clubes más importantes en el Perú, pero su sequía de títulos es un gran problema que los hinchas no perdonan. La última vez que alzaron la copa fue en el 2022 y desde entonces no han incrementado su palmarés. Para el próximo año, los dirigentes y comando técnico tienen como objetivo luchar por el título nacional y demostrar un gran nivel en competiciones internacionales.

Pensando en los que se viene para los próximos meses, en Alianza Lima ya se manejan algunos nombres y se especula de la llegada de tres jugadores de la selección peruana que podrían llegar al club íntimo para el 2026. Además, se trabaja en la renovación de otros jugadores, mientras que el contrato de Néstor Gorosito ya se habría firmado.

Jugadores de la selección peruana llegarán a Alianza Lima

En el programa DyT de Diego Rebagliati y Talía Azcárate, la periodista señaló a los tres jugadores de la selección nacional que estarían llegando a Alianza Lima para la temporada 2026. Según indicó, la ventaja del equipo de La Victoria es que Franco Navarro Mandayo tiene vínculo directo con algunos futbolistas y esto podría ser beneficioso para los blanquiazules.

"Hay tres seleccionados que quiere traer Alianza para la próxima temporada. Advíncula es uno. Después del partido, Franco Navarro decía 'nosotros somos respetuosos y Advíncula tiene contrato', pero ahí hay un vínculo directo de conversación con Advíncula. Después tengo entendido también quieren a Ramos, a Luis Ramos como delantero", explicó.

Asimismo, también señaló que están en busca de otro jugador de la Bicolor, pero que su nombre todavía no ha salido a la luz. "Quieren, bueno, esa la guardamos un poquito porque sí me llama mucho la atención, la dudo, no creo que sea una prioridad para Alianza. Lo otro es que querían a Lutiger o Deneumostier como para tener otra opción de central porque por ahí pasan las necesidades", agregó.

Gorosito confirma su continuidad en Alianza Lima

Después de varias especulaciones y de haberse puesto en duda la renovación de Néstor Gorosito tras descuidar el campeonato local y quedar eliminados en la Copa Sudamericana, el entrenador argentino confirmó que seguirá bajo el mando de Alianza Lima luego de firmar el contrato.

"Yo no entro mucho en el circo, pertenezco al espectáculo pero no al circo. Se han dicho muchísimas mentiras durante este tiempo. Tenemos el respaldo del club y jugadores. Sí seguramente ya esta semana que viene se firmará todo. A nosotros nos han dado el contrato, lo hemos firmado y ya lo tiene el club, así que la semana que viene seguramente se anunciar", explicó para las cámaras de L1 Max.