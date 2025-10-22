Alianza Lima y el talentoso jugador que está en duda para la temporada 2026: "Termina contrato"

Alianza Lima tiene como principal objetivo clasificar a la Copa Libertadores 2026, y para eso los blanquiazules vienen sumando puntos claves en el Torneo Clausura 2025, siendo el más reciente en el triunfo por 2-1 frente a Sport Huancayo en condición de visita. Paralelamente, el cuadro grone también analiza a detalle qué sucederá con el futuro de algunas de sus figuras quienes vencen contrato a final de temporada.

Futbolista de Alianza Lima está en duda para la temporada 2026

Brian Arias es uno de los jóvenes potrillos que tiene el conjunto de La Victoria, sin embargo, de acuerdo a la información que brindó el periodista José Varela en su canal de YouTube, finaliza su vínculo con el club a fin del 2025, por lo que, su agente deberá reunirse con la institución blanquiazul para definir si continuará en Matute para la siguiente campaña.

Brian Arias culmina contrato con Alianza Lima este 2025

"Termina contrato este año y Alianza Lima tendrá que reunirse con su representación para ver si le renuevan el vínculo por dos o tres años y seguramente con la política de que el próximo año el jugador tendrá más oportunidades de las que tuvo este 2025 o de pronto puede hacer su camino", indicó el comunicador.

(Video: José Varela)

Brian Arias y su presente con Alianza Lima esta temporada

Brian Arias viene teniendo minutos con la reserva (Liga 3) de Alianza Lima este 2025. Sin embargo, poca continuidad con Néstor Gorosito en el equipo mayor. De hecho, en el Apertura apenas jugó frente a ADT de Tarma en la goleada por 3-0 en el tiempo regular.

Mientras tanto, para el Torneo Clausura 2025, Arias fue titular en el triunfo de los aliancistas contra Atlético Grau por 2-1 en el Estadio de Matute. El talentoso defensa central inició las acciones al lado de Josué Estrada en la zaga debido a las ausencias de Carlos Zambrano y Renzo Garcés.

¿Qué dijo Brian Arias tras el triunfo de Alianza Lima ante Atlético Grau?

En una entrevista con Best Cable Sports, el potrillo del cuadro íntimo mostró su alegría por ser titular ante el 'Patrimonio de Piura' y sobretodo ser clave en la victoria de su equipo. "No esperaba jugar, pero me sentí muy bien en el partido. Fueron muy importantes los consejos que me dieron los jugadores experimentados y la confianza que me transmitieron", sostuvo.