Hernán Barcos habló de su futuro en Alianza Lima y reveló si se retira este año: "Hasta..."

El delantero de Alianza Lima habló sobre cuándo tiene pensando realizar su retiro del fútbol profesional. A sus 41 años, Hernán Barcos continúa demostrando gran solvencia.

Jasmin Huaman
Hernán Barcos define su futuro vistiendo la camiseta de Alianza Lima.
Hernán Barcos define su futuro vistiendo la camiseta de Alianza Lima.
Hernán Barcos pasará a la historia de Alianza Lima como uno de los atacantes más eficientes del club. Su reciente gol en la altura de Huancayo demostró que está en buenas condiciones para seguir defendiendo la camiseta del equipo íntimo y ser una opción desde la banca para el recambio. En ese sentido, el argentino habló sobre su futuro y los planes que tiene para su retiro.

En medio del objetivo de Alianza Lima de quedar con el puesto de Perú 2 para la Copa Libertadores, también se habla de la renovación de ciertos jugadores como lo son Hernán Barcos y Paolo Guerrero, ambos futbolistas de 41 años. Bajo esa premisa, el argentino, ex Gremio, indicó cómo ve su futuro en el club y cuándo planea hacer su retiro.

"Nada, cada uno trabaja por sí mismo. Hay que seguir trabajando y tenemos que seguir ganando los partidos que nos quedan Creo que siempre es importante la victoria, era lo que queríamos hacer en una cancha difícil pero por suerte nos trajimos la victoria", declaró para los medios de comunicación.

¿Cuándo se retira Hernán Barcos en Alianza Lima?

Tras los grandes momentos que regaló al club blanquiazul, Hernán Barcos estará haciendo su retiro vistiendo la camiseta de Alianza Lima, pero tal parece que la fecha cambió y podría alargar su vínculo con el equipo.

"Uno siempre tiene la ilusión de quedarse y esta semana lo resolveré", explicó sobre su futuro en Alianza Lima. En tanto, también habló sobre su retiro del fútbol profesional. "Estamos bien, hasta que uno se sienta con ganas, vamos a seguir (jugando)", agregó.

Hernán Barcos se pronuncia sobre renovación de Gorosito con Alianza

Fue el mismo 'Pipo' Gorosito quien confirmó que seguirá siendo el DT de Alianza Lima para el próximo año y Hernán Barcos le mostró su total respaldo al experimentado técnico argentino.

"Creo que se lo merece y si le renovaron a 'Pipo' Gorosito es porque se lo ganó por los resultados, trabajo. Contento con eso y esperemos terminar de la mejor forma el año", indicó.

Jasmin Huaman
Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

