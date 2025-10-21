Rebagliati fue rotundo sobre atacante voceado en Alianza Lima: "No es más que Guerrero y Barcos"

Alianza Lima sumó una valiosa victoria en la Ciudad Incontrastable ante Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Este resultado permite que los íntimos sigan siendo escoltas de Universitario de Deportes en la tabla Acumulada, pensando en una posible clasificación a la Copa Libertadores 2026. Ante ello, Diego Rebagliati opinó firmemente sobre un futbolista peruano que suena en La Victoria.

Precisamente, pensando en una eventual participación en un torneo internacional de la próxima temporada, la periodista Talía Azcárate señaló que el cuadro íntimo tiene en carpeta al delantero de América de Cali, Luis Ramos. Del mismo modo, indicó los otros dos nombres que suenan para potenciar el plantel y que hoy en día juegan en la Liga 1 2025.

Luis Ramos viene siendo vinculado a Alianza Lima para 2026

"Lo que tengo entendido es que también quieren a Luis Ramos como delantero. Me llama mucho la atención, no creo que sea una prioridad para Alianza. Lo otro es que querían a (Rafael) Lutiger o (Alec) Deneumostier como central", expresó la comunicadora en el programa de YouTube 'D&T'.

Diego Rebagliati y su postura ante posible fichaje de Luis Ramos por Alianza Lima

Bajo ese escenario, el comentarista deportivo Diego Rebagliati dejó en claro que tanto Paolo Guerrero como Hernán Barcos son dos referentes en la ofensiva de Alianza Lima. Por tanto, precisó que Ramos no es el '9' que necesita el elenco de Néstor Gorosito.

"Barcos en un manual de definición. No hay discusión sobre los 2 (Guerrero y Barcos). Si se da esto que tú dices y traen a Ramos, se sienta. Si traen a Ramos va a seguir jugando Paolo Guerrero. Yo tampoco creo que sea el '9' que necesita Alianza. Además, para jugar una Copa Libertadores, hoy no es más que Guerrero y Barcos", acotó.

Números de Luis Ramos con América de Cali este 2025

El presente deportivo de Luis Ramos viene siendo uno de los mejores esta temporada en donde incluso es titular para el técnico David González. Con los 'Diablos Rojos', el ex Cusco FC registra un total de 44 partidos entre la Liga BetPlay 2025, Copa Colombia y Copa Sudamericana. Además de, 11 anotaciones y 2 asistencias de gol.