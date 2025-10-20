Miguel Trauco se olvidó de la 'U' y dejó potente mensaje tras triunfo de Alianza: "Hasta el..."

Alianza Lima consiguió un valioso triunfo de visita 2-1 a Sport Huancayo en la ciudad 'Incontrastable' por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, resultado que lo mantiene firme en la pelea por quedar entre los cuatro primeros del acumulado. El plantel blanquiazul mostró su satisfacción por quedarse con los tres puntos, pero fue Miguel Trauco uno de los más eufóricos.

El experimentado lateral izquierdo no dudó en mostrar su felicidad a través de sus redes sociales, donde subió una historia en la que dejó un potente mensaje en la que además de celebrar la victoria, aseguró que estarán juntos con el equipo hasta el final, sin importar lo que suceda en la recta final del campeonato.

"Vamos la c…, juntos hasta el final, pase lo que pase", fueron las palabras que escribió el 'Genio' en su cuenta verificada de Instagram junto a una foto suya durante el desarrollo del encuentro contra el 'Rojo Matador'. De esta forma, demostró que está comprometido con la causa aliancista y, de paso, que cada vez más se olvida de su pasado en Universitario.

Miguel Trauco celebró el triunfo de Alianza Lima y aseguró que pase lo que pase, seguirán juntos hasta el final. Foto: Instagram

Alianza Lima está segundo del acumulado de la Liga 1 2025

La celebración de Trauco y de todo Alianza Lima es justificada, sobre todo porque con la victoria frente al 'Rojo Matador' se mantienen con opciones matemáticas de pelear por el título del Clausura, aunque esperando un gran traspié de la 'U'. Además, van por buen camino en su lucha al asegurar el segundo lugar del acumulado momentáneamente, que le permitirá cerrar como local en unos posibles playoffs.

Miguel Trauco: de no ser llamado por Universitario a ser figura en Alianza Lima

Hasta antes del presente año, el nacido en Tarapoto era muy identificado con Universitario, es más, se consideraba un hincha más tras su paso en 2016. Sin embargo, el elenco victoriano fue el único que le envió una propuesta formal y ahora se ha convertido en una de las figuras del plantel, pese a que no ha marcado goles ni dado asistencia, pero es uno de los que más minutos ha jugado hasta el momento con 3430 en todas las competiciones.

Miguel Trauco es uno de los titulares fijos para Néstor Gorosito en el once de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

¿Cómo le fue a Miguel Trauco en el Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

Miguel Trauco arrancó el partido frente a Sport Huancayo como titular y disputó los 90 minutos, en el cual recibió una tarjeta amarilla, pero además tuvo una buena labor a nivel defensivo, pues realizó siete recuperaciones, dos entradas ganadas, un despeje y cinco duelos ganados de 10 posibles (tres en el suelo y dos aéreos), estadísticas por las que el portal Sofascore le dio una calificación de 6.9 puntos a su actuación.