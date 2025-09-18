0
EN DIRECTO
Previa del Alianza Lima vs U de Chile por Copa Sudamericana
EN VIVO
Barcelona vs. Newcastle por la Champions League

¿Golpe a Universitario? Miguel Trauco deja inédita publicación que enamora a Alianza Lima

El ahora jugador de Alianza Lima, Miguel Trauco, sorprendió con una inesperada publicación en redes sociales que generaría desazón en tienda de Universitario.

Diego Medina
Miguel Trauco sorprende con publicación previo a partido de Alianza Lima.
Miguel Trauco sorprende con publicación previo a partido de Alianza Lima. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

En medio del esperado partido entre Alianza Lima vs U de Chile por Copa Sudamericana, Miguel Trauco ha sorprendido a miles de cibernautas con una peculiar publicación nunca antes vista. Como se recuerda, el lateral blanquiazul generó polémica con su llegada a La Victoria, ya que tenía mucha afinidad con Universitario de Deportes.

Alianza Lima y U de Chile se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Sudamericana

PUEDES VER: Alianza Lima vs. U de Chile EN VIVO por Copa Sudamericana: pronóstico, horario y dónde ver

A través de su cuenta oficial de Instagram, Miguel Trauco impactó con una postal en el que luce la camiseta especial de Alianza Lima para el mes de octubre. La popular 'Blanquimorada' es una de las 'micas' que comienzan a venderse en las diversas tiendas de la marca deportiva. Es por ello, que el lateral de 33 años sorprendió con una 'storie'.

Y es que se le ve mostrando con orgullo la camiseta de Alianza Lima a poco del partido ante U de Chile por la Copa Sudamericana 2025. Por si fuera poco, no deja mensaje alguno para sus seguidores, pero deja un emoji con ojos de corazones para demostrar que va sintiendo el cariño de pertenecer a tienda blanquiazul.

Miguel Trauco, Alianza Lima

Miguel Trauco luce camiseta de Alianza Lima para el mes de octubre.

Esta publicación ha sido comentado en las diversas plataformas de redes sociales, lo que ha generado un debate sobre si ya olvidó a Universitario de Deportes luego de esta temporada que viene afrontando con Alianza Lima. Lo cierto, es que el jugador está siendo profesional y poco a poco va convenciendo a la fiel hinchada 'íntima'.

Miguel Trauco se perfila como titular en Alianza Lima

Néstor Gorosito apunta a sostener su base internacional para conseguir resultados positivos en la Copa Sudamericana. Es por ello, que Miguel Trauco tiene todo listo para ser titular en el duelo de Alianza Lima ante U de Chile por la ida de cuartos de final del torneo Conmebol. El futbolista ya concentra con los blanquiazules a la espera de la salida a Matute.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Universitario solicitó nuevas sanciones para 3 figuras de Alianza Lima: "Para meternos con ellos"

  2. Alianza Lima se refuerza con futbolista proveniente de la Liga 3 para sus próximos partidos

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano