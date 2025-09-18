¿Golpe a Universitario? Miguel Trauco deja inédita publicación que enamora a Alianza Lima

En medio del esperado partido entre Alianza Lima vs U de Chile por Copa Sudamericana, Miguel Trauco ha sorprendido a miles de cibernautas con una peculiar publicación nunca antes vista. Como se recuerda, el lateral blanquiazul generó polémica con su llegada a La Victoria, ya que tenía mucha afinidad con Universitario de Deportes.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Miguel Trauco impactó con una postal en el que luce la camiseta especial de Alianza Lima para el mes de octubre. La popular 'Blanquimorada' es una de las 'micas' que comienzan a venderse en las diversas tiendas de la marca deportiva. Es por ello, que el lateral de 33 años sorprendió con una 'storie'.

Y es que se le ve mostrando con orgullo la camiseta de Alianza Lima a poco del partido ante U de Chile por la Copa Sudamericana 2025. Por si fuera poco, no deja mensaje alguno para sus seguidores, pero deja un emoji con ojos de corazones para demostrar que va sintiendo el cariño de pertenecer a tienda blanquiazul.

Miguel Trauco luce camiseta de Alianza Lima para el mes de octubre.

Esta publicación ha sido comentado en las diversas plataformas de redes sociales, lo que ha generado un debate sobre si ya olvidó a Universitario de Deportes luego de esta temporada que viene afrontando con Alianza Lima. Lo cierto, es que el jugador está siendo profesional y poco a poco va convenciendo a la fiel hinchada 'íntima'.

Miguel Trauco se perfila como titular en Alianza Lima

Néstor Gorosito apunta a sostener su base internacional para conseguir resultados positivos en la Copa Sudamericana. Es por ello, que Miguel Trauco tiene todo listo para ser titular en el duelo de Alianza Lima ante U de Chile por la ida de cuartos de final del torneo Conmebol. El futbolista ya concentra con los blanquiazules a la espera de la salida a Matute.