Penny dio rotundo comentario sobre la renovación de Gorosito en Alianza Lima: "Es algo muy..."

Néstor Gorosito reveló a las cámaras de L1MAX que ya firmó el contrato de renovación con Alianza Lima y que la próxima semana se haría oficial. Sin embargo, esto generó distintos comentarios, y uno de ellos fue el comentarista de fútbol Diego Penny a través de su programa de streaming.

Diego Penny dio fuerte calificativo a la renovación de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Penny utilizó su programa llamado 'Mano a Mano' para manifestarse a favor de la continuidad de Gorosito como técnico de Alianza para la próxima temporada.

Video: D'Enganche

"Que renueve Gorosito es algo muy bueno para Alianza. Cerrar el año, volver a buscar otro técnico que entienda lo que es Alianza Lima y comenzar de cero no le conviene. He visto grandes cosas en Alianza este año, y es un técnico que aún puede enseñarles muchas cosas a los jugadores", manifestó en D'Enganche.

El ex arquero de Sporting Cristal explicó que su postura a favor se debe a que el entrenador argentino entiende lo que significa Alianza Lima para el pueblo peruano, por lo que comenzar una nueva etapa corrigiendo errores puede mejorar la campaña actual.

Por otro lado, también afirmó que hacía tiempo que no se veían campañas internacionales tan buenas como la que tuvo Alianza este 2025 en la Copa Libertadores y la Sudamericana.

Néstor Gorosito reveló que continuará como DT de Alianza Lima

Es importante mencionar que Néstor Gorosito fue consultado sobre su renovación, ya que varios medios o figuras deportivas hablaban mucho sobre si continuaba o no en el cuadro íntimo. Ante esto, el argentino respondió de forma rotunda.

Video: L1MAX

"Yo no entro mucho en el circo, pertenezco al espectáculo pero no al circo. Se han dicho muchísimas mentiras durante este tiempo. Tenemos el respaldo del club y jugadores. Seguramente, ya esta semana que viene se firmará todo. A nosotros nos han dado el contrato, lo hemos firmado y ya lo tiene el club, así que la semana que viene seguramente se anunciará", aseguró.

De esta forma, Gorosito confirmó que continuará como director técnico de Alianza Lima y que la próxima semana se hará oficial a través de todos los medios disponibles para informar a la hinchada blanquiazul.