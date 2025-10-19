Alianza Lima ganó 2-0 y está a un paso de llevarse el título del Torneo Clausura

Alianza Lima busca consagrarse campeón en los distintos equipos que disputan algún torneo importante. Tal es el caso del equipo masculino de mayores que juega y sueña con llevarse el Torneo Clausura, mientras que en el fútbol femenino, las íntimas están solo a dos equipos de poder coronarse campeonas del segundo certamen del año y del título nacional del 2025.

Alianza Lima ganó 2-0 y está a dos rivales de ser campeón nacional de la temporada 2025

Alianza Lima venció 2-0 a Carlos A. Manucci en el partido de vuelta de la semifinal de la Liga Femenina Peruana, logrando una ventaja que les permite soñar con el título del certamen de la temporada 2025, tras haber ganado el Torneo Apertura y encontrarse ahora al borde de conquistar el Clausura.

Alianza Lima ganó 2-0 a Carlos Manucci en la ida de la semifinal de la Liga Femenina.

El duelo entre Alianza y Manucci estuvo lleno de emociones y ataques peligrosos en todo el primer tiempo, pero ninguna de las dos escuadras logró anotar el primer gol del partido.

Los goles llegaron recién a los 53 minutos del segundo tiempo. Marques recibió un balón en el aire, se deshizo de sus rivales con un salto y anotó de cabeza el primer tanto."

Mientras que a los 76 años, Oliveira hizo de las suyas en el partido y anotó el segundo gol de cabeza para darle la tranquilidad a su equipo y posicionarse a un paso de llevarse el Torneo Clausura.

Está rotunda victoria le da ventaja a Alianza Lima para disputar el partido de vuelta de las semifinales de la Liga Femenina ante Carlos Manucci el próximo 2 de noviembre a las 3:00 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute."

En caso de que Alianza logre su pase a la siguiente ronda, podría enfrentarse a Universitario de Deportes, su clásico rival, o a Sporting Cristal, ya que ambas escuadras disputan la otra semifinal de la Liga Femenina.