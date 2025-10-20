Néstor Gorosito se encuentra disputando la Liga 1 junto a Alianza Lima y está a la espera de salir campeón del Torneo Clausura en caso de que el club Universitario de Deportes no logre victorias y así achicar la distancia en puntos. Sin embargo, 'Pipo' también está pendiente del fútbol argentino y felicitó al club ganador del ascenso.

Néstor Gorosito felicitó de forma pública a club por lograr campeonato del 2025

Gorosito utilizó su red social X (antes Twitter) para brindar un mensaje de felicitaciones a Ciudad de Bolívar, club argentino que venció a Atlético de Rafaela por penales y logró un histórico ascenso a la Primera Nacional, segunda división del fútbol de Argentina.

Néstor Gorosito felicitó a Ciudad de Bolívar por el ascenso a la Primera Nacional, segunda división del fútbol argentino.

"Felicitaciones a toda la gente de Bolívar, extraordinario lo que consiguieron con el ascenso. ¡Vamos Vallimanca!", escribió el técnico de Alianza Lima de forma pública.

La historia de este modesto club comenzó en 2020 cuando decidieron dejar el vóley y emprender su camino en el fútbol. Sin embargo, su fundación se remonta a 2002 cuando Marcelo Tinelli decidió iniciarlo y ahora, en 2025, ya tiene su pase en la Primera Nacional.

El encuentro que marcó esta época dorada en la historia de Ciudad de Bolívar se llevó a cabo contra Rafaela, un rival formidable que, lamentablemente, no logró concretar los penales de manera precisa.

Néstor Gorosito buscó salir campeón en Perú con Alianza Lima

Si bien es cierto que Alianza Lima salga campeón del Torneo Clausura depende de los resultados de Universitario y Cusco FC, Néstor Gorosito fue claro al llegar que quería llevar a la gloria al cuadro blanquiazul.

Si claramente descuidó el torneo de la Liga 1 para posicionarse en los torneos internacionales, siempre mantuvo la ilusión de salir campeón de la Copa Sudamericana al derrotar y eliminar a un grande como Gremio de Brasil.

Para tristeza de Alianza, el equipo terminó en los cuartos de final ante la U. de Chile. Ahora, Gorosito buscará lo mejor para que su equipo siga luchando en el torneo local, a pesar de las circunstancias.