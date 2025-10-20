Néstor Gorosito hizo una dura reflexión que sacude Alianza Lima: "Estamos..."

Alianza Lima logró una victoria de 2-1 ante Sport Huancayo en la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1, y uno de los protagonistas fue Néstor Gorosito, quien realizó un buen planteamiento y regresó a la banca después de 6 fechas de suspensión. Posteriormente, el director técnico dejó un mensaje sorpresivo que conmociona a toda la escuadra blanquiazul.

Néstor Gorosito dio tajante comentario sobre salir campeón del Torneo Clausura con Alianza Lima

En la conferencia de prensa posterior a la victoria ante Sport Huancayo, Gorosito fue contundente al responder sobre las posibilidades de Alianza de salir campeón del Torneo Clausura de la Liga 1.

Video: Jax Latin Media

"Fueron 10 meses de crecimiento y hemos tenido 15 días no tan buenos que nos han dejado casi fuera del torneo local. Matemáticamente estamos expectantes. Tenemos que ganar y ver lo que sucede (con Universitario y Cusco)", afirmó.

Estas palabras reflejan una dura reflexión sobre el rendimiento de Alianza en la liga local, pues el argentino siente que descuidaron y están casi sin posibilidades de salir ganadores del segundo campeonato del año.

Pero también fue optimista al mencionar que por estadística solo les queda esperar resultados para seguir soñando con un título. Sin embargo dependerán mucho de los líderes que son Universitario de Deportes y Cusco FC.

La actualidad de Alianza Lima en la tabla del Torneo Clausura

Cabe mencionar que Alianza Lima actualmente ocupa el tercer puesto del Clausura con 24 puntos, a 2 del cuadro cusqueño y a 6 de su clásico rival.

Mientras que por la tabla acumulada está ubicado en el segundo lugar a 11 puntos del máximo líder que es Universitario. La situación del cuadro dirigido por Néstor Gorosito dependerá de sus victorias y de los resultados de los demás.