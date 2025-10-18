0
Alianza Lima incorpora a dos extranjeros para el duelo clave ante Sport Huancayo

¡Atención! Alianza Lima le dio una gran noticia a sus hinchas al sumar a dos extranjeros en pleno Torneo Clausura e ilusiona con lograr el objetivo.

Erickson Acuña
Alianza Lima sorprende con la incorporación de dos futbolistas.
Alianza Lima sorprende con la incorporación de dos futbolistas. | Composición: Líbero
La lucha por el título del Torneo Clausura 2025 quedó lejos para Alianza Lima tras los malos resultados durante la campaña, por ello, se enfoca en ganar todos los puntos posibles en la recta final. En ese contexto, y previo al choque contra Sport Huancayo, los hinchas blanquiazules conocieron una grata noticia.

Exfutbolista de Bolívar compartió publicación en Matute.

PUEDES VER: Ex Bolívar presenció el partido de Alianza en Matute antes de sumarse a los entrenamientos

Resulta que dos futbolistas de talla internacional se incorporan al cuadro ‘íntimo’ y quedarse así a órdenes del técnico Néstor Gorosito. Los experimentados elementos se suman al equipo enfocados en conseguir el objetivo, conscientes de que el camino no será sencillo. 

¿Qué noticia conocieron los hinchas de Alianza Lima?

Con el Torneo Clausura ya perdido, Alianza Lima busca quedarse como Perú 2 y así meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Para ello deberá luchar para mantenerse en el segundo lugar del acumulado. En medio de esta situación, el periodista Gerson Cuba informó en su cuenta de X algunos detalles sobre el presente del equipo victoriano, mencionando que Guillermo Viscarra y Hernán Barcos están dentro de la delegación para el duelo ante el ‘Rojo Matador’.

“Alessandro Burlamaqui está recuperado y viaja a Huancayo con Alianza Lima. Guillermo Viscarra, Eryc Castillo y Hernán Barcos también están dentro de la delegación. Quedan afuera: Kevin Quevedo (prevención), Alan Cantero y Guillermo Enrique. Los blanquiazules viajan mañana a las primeras horas del día y entregarán en Jauja”, indicó.

Alianza Lima

Alianza Lima se alista para enfrentar a Sport Huancayo | Foto: X-Gerson Cuba

Vale mencionar que el cuadro blanquiazul no contó con el ‘Pirata’ para el choque contra Sport Boys la jornada anterior, debido a que tenía que cumplir su sanción de la expulsión frente a Alianza Universidad. Por su parte, el popular ‘Billy’ se encontraba con la selección boliviana en los partidos amistosos como preparación para el repechaje y tampoco salió en la convocatoria tras las horas de viaje desde Rusia con destino a Perú.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sport Huancayo en el Torneo Clausura

Luego de ganar 3-1 a Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, Alianza Lima enfrentará a Sport Huancayo por una nueva fecha del Torneo Clausura, este lunes 20 de octubre.

No olvides revisar tu agenda deportiva

