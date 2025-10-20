Polémico mensaje de Giuli Cunha, esposa de Barcos, tras triunfo de Alianza: "Dos viejos..."

Hernán Barcos le dio el triunfo a Alianza Lima en Huancayo. El popular 'Pirata' marcó el 2 - 1 en los últimos minutos del partido y generó una locura entre los hinchas blanquiazules, ya que el equipo de sus amores logró sumar 3 puntos en el Torneo Clausura.

Durante la temporada, Barcos y Paolo Guerrero han sido duramente criticados duramente por su edad. Sin embargo, ambos han restado importancia a este tipo de comentarios, pero sus parejas no dudan en defenderlos mediante sus redes sociales personales.

Esposa de Hernán Barcos realizó inusual publicación

Fiel a su estilo, la esposa del delantero argentino, Giuli Chuna, no dudó en celebrar el gol del 'Pirata' y realizó un comentario sarcástico para los detractores de su pareja.

"¿Qué lindo tener dos viejos en tu equipo, no?", escribió la brasileña, quien siempre está siguiendo los partidos de Alianza Lima. Además, celebró que el delantero argentino se ha convertido en el noveno goleador histórico del cuadro íntimo.

Publicación que realizó la esposa de Hernán Barcos.

¿A qué se dedica la esposa de Hernán Barcos?

Giuli Cunha y Hernán Barcos tienen una relación de años, producto de su amor tuvieron dos hijos. La pareja se muestra muy unida en las redes sociales y muestran etapas únicas de su vida en Perú. La joven brasileña trabajó en Gremio, fue ahí donde conoció al 'Pirata'. Actualmente, ambos son dueños de 'La Porteña', una cafetería argentina.