Esposa de Hernán Barcos emocionada nueva camiseta de histórico club y no es Alianza

Como todos los años, Alianza Lima presentó su nueva camiseta en conmemoración al Señor de los Milagros. Miles de hinchas quedaron sorprendidos con el diseño de la nueva indumentaria del equipo liderado Gorosito.

Sin embargo, lo que captó la atención de diversos aficionados, fue la reacción que tuvo la esposa de Hernán Barcos, Giuli Cunha, al ver la nueva camiseta de Gremio, exequipo del delantero argentino. La brasileña compartió un post en su Instagram dejando en claro que le fascinó la nueva indumentaria.

Publicación de la esposa de Hernán Barcos.

En más de una oportunidad, la esposa del Pirata ha indicado que es hincha de Gremio, pero que Alianza Lima también ocupa un lugar muy importante en su vida, y lo demostró apoyando al club blanquiazul en el duelo que tuvo con el equipo brasileño.

Hernán Barcos y Giuli Cunha inauguraron nuevo local 'La Porteña'

El delantero del cuadro íntimo anunció mediante sus redes sociales que 'La Porteña' tendrá un local en el Real Plaza Primavera. Esta noticia generó gran alegría entre los aficionados blanquiazules, porque podrán disfrutar de comidas y postres argentinos.

"Felicidades, mi amor, seguimos creciendo", comentó, Giuli Cunha a la publicación que realizó Hernán Barcos. Ambos compartieron fotos felices en el frontis de 'La Porteña' sede Real Plaza Primavera, que está ubicada en San Borja.