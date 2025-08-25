Giuli Cunha y su fuerte publicación tras polémica discusión entre Hernán Barcos y Alex Valera

El clásico peruano entre Alianza Lima y Universitario no cumplió con las expectativas en el ámbito futbolístico; sin embargo, dejó un picante momento protagonizado por Hernán Barcos y Alex Valera, quienes tuvieron un intercambio de palabras a tan solo 10 minutos del primer tiempo. Esto generó, que la esposa del 'Pirata' realice la publicación de un fuerte mensaje.

"Muert*, cag*n" habrían sido las palabras del delantero blanquiazul contra el jugador crema, por lo que ambos fueron separados por sus compañeros y recibieron tarjeta amarilla por parte del árbitro. Este incidente ocurrido en el reciente duelo en el estadio Monumental no pasó desapercibido en las redes sociales.

Esposa de Hernán Barcos y su publicación tras bronca con Alex Valera

Tras dicho episodio, Giuli Cunha, esposa del 'Pirata', compartió un post en su cuenta de Instagram. La historia fue realizada por Harold Tackehi, jugador del futsal, y la brasileña lo colocó en su red social. El mensaje hace referencia a la trayectoria y virtudes del delantero de Alianza Lima.

Esposa de Hernán Barcos compartió historia tras discusión entre delanteros. | Imagen: Instagram

"Como deportista es admirable por lo que hace dentro y fuera del campo, como futbolista un crack y como persona un caballero, gracias Hernán por estar siempre del lado correcto.", se publicó.

Hernán Barcos y Alex Valera protagonizaron fuerte discusión

Este sábado domingo 24 de agosto, se jugó el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 en el Monumental. Cerca del minuto 10 del primer tiempo, tras una falta cometida por Jesús Castillo sobre Guillermo Enrique, se desató un fuerte intercambio verbal entre los delanteros.

El argentino Hernán Barcos encaró a Alex Valera con frases como: "muerto", "cag*n", por lo que el árbitro del duelo amonestó a ambos jugadores para calmar el conflicto. Posteriormente, el 'Pirata' manifestó sentirse irrespetado y comentó: "Después de decirle que no a la Selección… ¿me viene a insultar a mí, que creo que defiendo más al país…?".