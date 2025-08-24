0
Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura tras el clásico

Universitario y Alianza empataron sin goles en el clásico: crueles memes no perdonan a los 'compadres'

Los compadres tuvieron un partido muy trabado en el Monumental de Ate donde hubo pocas ocasiones de gol, pero sí muchas fricciones que los dejaron en tablas.

Universitario y Alianza empatan sin goles en el clásico del fútbol peruano.
Universitario y Alianza empatan sin goles en el clásico del fútbol peruano. | Composición Joel Dávila/Líbero
Alianza mostró un juego deslucido en comparación a lo hecho en Copa Sudamericana.
Alianza mostró un juego deslucido en comparación a lo hecho en Copa Sudamericana. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario no pudo cerrar la victoria teniendo un hombre más en la cancha.
Universitario no pudo cerrar la victoria teniendo un hombre más en la cancha. | Composición Joel Dávila/Líbero
Pese al empuje de la delantera crema, los goles no llegaron para la U.
Pese al empuje de la delantera crema, los goles no llegaron para la U. | Composición Joel Dávila/Líbero
Universitario se lleva un empate amargo, ahora viene la para por la Selección.
Universitario se lleva un empate amargo, ahora viene la para por la Selección. | Composición Joel Dávila/Líbero
Alianza, salvo un par de momentos, sufrió casi todo el partido en el Monumental.
Alianza, salvo un par de momentos, sufrió casi todo el partido en el Monumental. | Composición Joel Dávila/Líbero
El cuadro íntimo tuvo escasas aproximaciones al arco de Britos.
El cuadro íntimo tuvo escasas aproximaciones al arco de Britos. | Composición Joel Dávila/Líbero
Sin embargo, hice un buen trabajo defensivo.
Sin embargo, hice un buen trabajo defensivo. | Composición Joel Dávila/Líbero
