Universitario y Alianza empataron sin goles en el clásico: crueles memes no perdonan a los 'compadres'

Los compadres tuvieron un partido muy trabado en el Monumental de Ate donde hubo pocas ocasiones de gol, pero sí muchas fricciones que los dejaron en tablas.

Universitario y Alianza empatan sin goles en el clásico del fútbol peruano. | Composición Joel Dávila/Líbero

Alianza mostró un juego deslucido en comparación a lo hecho en Copa Sudamericana. | Composición Joel Dávila/Líbero

Universitario no pudo cerrar la victoria teniendo un hombre más en la cancha. | Composición Joel Dávila/Líbero

Pese al empuje de la delantera crema, los goles no llegaron para la U. | Composición Joel Dávila/Líbero

Universitario se lleva un empate amargo, ahora viene la para por la Selección. | Composición Joel Dávila/Líbero

Alianza, salvo un par de momentos, sufrió casi todo el partido en el Monumental. | Composición Joel Dávila/Líbero

El cuadro íntimo tuvo escasas aproximaciones al arco de Britos. | Composición Joel Dávila/Líbero

Sin embargo, hice un buen trabajo defensivo. | Composición Joel Dávila/Líbero