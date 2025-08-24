- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Acumulada
- Universitario vs Alianza Lima
- Real Oviedo vs Real Madrid
- Boca vs Banfield
- Ignacio Buse vs. Ben Shelton
- Sporting Cristal
- Banco de la Nación
Universitario y Alianza empataron sin goles en el clásico: crueles memes no perdonan a los 'compadres'
Los compadres tuvieron un partido muy trabado en el Monumental de Ate donde hubo pocas ocasiones de gol, pero sí muchas fricciones que los dejaron en tablas.
1 de 8
2 de 8
Universitario y Alianza empatan sin goles en el clásico del fútbol peruano. | Composición Joel Dávila/Líbero
3 de 8
Alianza mostró un juego deslucido en comparación a lo hecho en Copa Sudamericana. | Composición Joel Dávila/Líbero
4 de 8
Universitario no pudo cerrar la victoria teniendo un hombre más en la cancha. | Composición Joel Dávila/Líbero
5 de 8
Pese al empuje de la delantera crema, los goles no llegaron para la U. | Composición Joel Dávila/Líbero
6 de 8
Universitario se lleva un empate amargo, ahora viene la para por la Selección. | Composición Joel Dávila/Líbero
7 de 8
Alianza, salvo un par de momentos, sufrió casi todo el partido en el Monumental. | Composición Joel Dávila/Líbero
8 de 8
El cuadro íntimo tuvo escasas aproximaciones al arco de Britos. | Composición Joel Dávila/Líbero
Sin embargo, hice un buen trabajo defensivo. | Composición Joel Dávila/Líbero
COMPARTIRSiguenos en Google News
Lo más visto
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
Comprar
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
Comprar
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
Comprar
PRECIOS/ 29.90