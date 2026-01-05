Bajada de Reyes 2026: 40 frases para enviar y conmemorar la festividad este 6 de enero

Este martes 6 de enero de 2026 se celebra la tradicional Bajada de Reyes, una fecha muy especial en diversos países de América Latina y Europa, que marca el cierre simbólico de las celebraciones navideñas. Esta jornada, ligada a la llegada de los Reyes Magos y a la retirada de los nacimientos y decoraciones, se vive como un momento de reflexión, agradecimiento y buenos deseos para el año que recién comienza.

Más allá del componente religioso y cultural, la Bajada de Reyes se ha convertido también en una oportunidad perfecta para enviar mensajes cargados de esperanza, compartir palabras de unión familiar y publicar frases significativas en redes sociales. Muchas personas aprovechan este día para expresar gratitud, renovar propósitos y desear prosperidad, salud y paz.

Bajada de Reyes se festeja este 6 de enero por fin de temporada navideña / FOTO: Pinterest

A continuación, te compartimos algunos listados de frases cortas, mensajes populares y palabras icónicas ideales que podrás utilizar para enviar o publicar durante la celebración de esta Bajada de Reyes 2026.

10 mensajes cortos para enviar por Bajada de Reyes

Que la Bajada de Reyes llene tu hogar de paz y bendiciones.

Feliz Bajada de Reyes, que nunca falte la fe ni la esperanza.

Hoy despedimos la Navidad con gratitud y buenos deseos.

Que los Reyes Magos sigan guiando tu camino este 2026.

Amor, unión y fe en esta Bajada de Reyes.

Que este cierre de fiestas traiga calma y nuevos comienzos.

Bendiciones para ti y tu familia en este día especial.

Bajada de Reyes: tiempo de agradecer y seguir adelante.

Que la ilusión de los Reyes permanezca todo el año.

Feliz Bajada de Reyes, que tu corazón esté en paz.

10 frases cortas para compartir en redes sociales por Bajada de Reyes

Despedimos la Navidad con fe y gratitud

Bajada de Reyes: tradición que une corazones.

Que la magia de los Reyes nos acompañe siempre.

Cerrando las fiestas con esperanza y amor.

Bajada de Reyes 2026: fe que permanece.

Hoy guardamos el nacimiento, pero no la ilusión.

Tradiciones que siguen vivas en el corazón.

Un nuevo comienzo después de la Navidad.

Gratitud por lo vivido, esperanza por lo que viene.

Bajada de Reyes: fe, familia y unión.

Este 6 de enero llega la Bajada de Reyes en varios países / FOTO: Pinterest

10 frases icónicas de la fecha por Bajada de Reyes

La Navidad se despide, pero la fe se queda.

Los Reyes se van, la esperanza permanece.

Bajada de Reyes: cerrar ciclos con gratitud.

Tradición que nos recuerda el verdadero significado.

Donde hay fe, siempre hay luz.

Los Reyes Magos nos enseñan a compartir.

Despedir las fiestas también es celebrar.

La magia no termina, se transforma.

Bajada de Reyes, inicio de nuevos propósitos.

La fe no se guarda, se vive todo el año.

10 mensajes populares para conmemorar la Bajada de Reyes

Hoy agradecemos lo recibido y seguimos con ilusión.

Que este día nos recuerde el valor de la unión familiar.

Bajada de Reyes: momento de reflexión y esperanza.

Que los buenos deseos se multipliquen este 2026.

Cerramos la Navidad con el corazón lleno.

Tradiciones que nos enseñan a valorar lo simple.

Que nunca falte la fe en nuestros hogares.

Bajada de Reyes para comenzar el año con optimismo.

Un día para agradecer, compartir y creer.

Que la paz de esta fecha nos acompañe siempre.

La Bajada de Reyes no solo marca el final de una etapa festiva, sino que también invita a mirar hacia adelante con optimismo. Compartir una frase o un mensaje en este día es una forma sencilla pero significativa de mantener viva la tradición y fortalecer los lazos con quienes más queremos.