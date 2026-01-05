Bajada de Reyes 2026: 40 frases para enviar y conmemorar la festividad este 6 de enero
Este martes 6 de enero se celebra la esperada Bajada de Reyes, una celebración que en algunas zonas del mundo es clave para despedir la temporada de fiestas de fin de año.
Este martes 6 de enero de 2026 se celebra la tradicional Bajada de Reyes, una fecha muy especial en diversos países de América Latina y Europa, que marca el cierre simbólico de las celebraciones navideñas. Esta jornada, ligada a la llegada de los Reyes Magos y a la retirada de los nacimientos y decoraciones, se vive como un momento de reflexión, agradecimiento y buenos deseos para el año que recién comienza.
PUEDES VER: ¿Cuál es el nombre del 2026? Esta es la denominación oficial en el Perú para el nuevo año
Más allá del componente religioso y cultural, la Bajada de Reyes se ha convertido también en una oportunidad perfecta para enviar mensajes cargados de esperanza, compartir palabras de unión familiar y publicar frases significativas en redes sociales. Muchas personas aprovechan este día para expresar gratitud, renovar propósitos y desear prosperidad, salud y paz.
Bajada de Reyes se festeja este 6 de enero por fin de temporada navideña / FOTO: Pinterest
A continuación, te compartimos algunos listados de frases cortas, mensajes populares y palabras icónicas ideales que podrás utilizar para enviar o publicar durante la celebración de esta Bajada de Reyes 2026.
10 mensajes cortos para enviar por Bajada de Reyes
- Que la Bajada de Reyes llene tu hogar de paz y bendiciones.
- Feliz Bajada de Reyes, que nunca falte la fe ni la esperanza.
- Hoy despedimos la Navidad con gratitud y buenos deseos.
- Que los Reyes Magos sigan guiando tu camino este 2026.
- Amor, unión y fe en esta Bajada de Reyes.
- Que este cierre de fiestas traiga calma y nuevos comienzos.
- Bendiciones para ti y tu familia en este día especial.
- Bajada de Reyes: tiempo de agradecer y seguir adelante.
- Que la ilusión de los Reyes permanezca todo el año.
- Feliz Bajada de Reyes, que tu corazón esté en paz.
10 frases cortas para compartir en redes sociales por Bajada de Reyes
- Despedimos la Navidad con fe y gratitud
- Bajada de Reyes: tradición que une corazones.
- Que la magia de los Reyes nos acompañe siempre.
- Cerrando las fiestas con esperanza y amor.
- Bajada de Reyes 2026: fe que permanece.
- Hoy guardamos el nacimiento, pero no la ilusión.
- Tradiciones que siguen vivas en el corazón.
- Un nuevo comienzo después de la Navidad.
- Gratitud por lo vivido, esperanza por lo que viene.
- Bajada de Reyes: fe, familia y unión.
Este 6 de enero llega la Bajada de Reyes en varios países / FOTO: Pinterest
10 frases icónicas de la fecha por Bajada de Reyes
- La Navidad se despide, pero la fe se queda.
- Los Reyes se van, la esperanza permanece.
- Bajada de Reyes: cerrar ciclos con gratitud.
- Tradición que nos recuerda el verdadero significado.
- Donde hay fe, siempre hay luz.
- Los Reyes Magos nos enseñan a compartir.
- Despedir las fiestas también es celebrar.
- La magia no termina, se transforma.
- Bajada de Reyes, inicio de nuevos propósitos.
- La fe no se guarda, se vive todo el año.
10 mensajes populares para conmemorar la Bajada de Reyes
- Hoy agradecemos lo recibido y seguimos con ilusión.
- Que este día nos recuerde el valor de la unión familiar.
- Bajada de Reyes: momento de reflexión y esperanza.
- Que los buenos deseos se multipliquen este 2026.
- Cerramos la Navidad con el corazón lleno.
- Tradiciones que nos enseñan a valorar lo simple.
- Que nunca falte la fe en nuestros hogares.
- Bajada de Reyes para comenzar el año con optimismo.
- Un día para agradecer, compartir y creer.
- Que la paz de esta fecha nos acompañe siempre.
La Bajada de Reyes no solo marca el final de una etapa festiva, sino que también invita a mirar hacia adelante con optimismo. Compartir una frase o un mensaje en este día es una forma sencilla pero significativa de mantener viva la tradición y fortalecer los lazos con quienes más queremos.
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más
PRECIOS/ 49.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90