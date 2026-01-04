Retiro de AFP en 2026: ¿Qué afiliados reciben su primera UIT este lunes 5 de enero?

Actualmente, miles de personas han iniciado solicitudes para disponer del dinero acumulado en sus AFP con el fin de afrontar gastos personales, emergencias o inversiones personales. El proceso no es inmediato, pues los depósitos se realizan progresivamente, en varios pagos mensuales de 1 UIT cada uno.

Para muchos afiliados que no alcanzaron a solicitar su retiro durante las fechas del cronograma escalonado por número de DNI, se habilitó un periodo libre de solicitudes que inició el jueves 4 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el viernes 16 de enero de 2026, permitiendo que cualquier afiliado presente su pedido sin importar el último dígito de su DNI.

Ahora, este lunes 5 de enero de 2026 es una fecha clave, porque corresponde al momento en que muchos afiliados comienzan a recibir el primer desembolso de 1 UIT, en especial quienes presentaron su solicitud dentro de ese periodo libre desde principios de diciembre pasado.

¿Quiénes reciben su primera UIT este 5 de enero de 2026?

Para quienes presentaron su solicitud de retiro de AFP dentro del periodo libre que empezó el 4 de diciembre de 2025, el cronograma de desembolsos establece que el primer depósito de 1 UIT (equivalente a S/ 5 500 tras la actualización del valor de la UIT para 2026) deberá realizarse 30 días calendario después de que se registró la solicitud.

Por ello, quienes registraron su solicitud el 5 de diciembre de 2025 pueden esperar que la primera UIT sea depositada alrededor del lunes 5 de enero de 2026, ya que se cumple el plazo máximo de 30 días calendario para ese primer desembolso.

Este pago inicial es solo el primero de hasta cuatro desembolsos, pues la normativa indica que los fondos se entregan en cuatro pagos mensuales, cada uno equivalente a 1 UIT. El siguiente desembolso (segunda UIT) se espera alrededor de 30 días después del primero, y así sucesivamente hasta completar el total solicitado por el afiliado.

Valor de la UIT en 2026

A partir del 1 de enero de 2026, el valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) se actualizó a S/ 5 500, lo que también afecta el cálculo de los montos a retirar.

Por ello, una solicitud de hasta 4 UIT en el nuevo año podría significar un retiro total de hasta S/ 22 000, si se aprovecha el valor actualizado de la UIT.