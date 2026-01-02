Retiro de AFP en 2026: LINK para solicitar hasta 4 UIT con el NUEVO MONTO de S/ 22.000

Con el inicio del 2026, vuelve a tomar relevancia el tema del retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), especialmente entre los afiliados que buscan disponer de parte de sus ahorros previsionales. Uno de los puntos que más ha llamado la atención este año es el incremento del monto máximo que podría retirarse, debido a la subida del valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En este nuevo contexto, el retiro de hasta 4 UIT alcanza ahora un monto aproximado de S/22.000, cifra mayor a la de años anteriores. Esto ha generado que muchos afiliados se informen sobre cómo realizar la solicitud, dónde hacerlo y qué considerar antes de iniciar el trámite.

¿Por qué el retiro de AFP llega hasta S/22.000 en 2026?

El monto máximo del retiro está directamente relacionado con el valor de la UIT, que sirve como referencia para distintos cálculos tributarios y financieros en el país.

En 2026, la UIT tuvo un incremento.

Al permitirse el retiro de hasta 4 UIT, el monto total se elevó.

4 UIT en 2026 equivalen aproximadamente a S/22.000.

Este ajuste explica por qué el monto máximo autorizado es mayor al de periodos anteriores.

¿Quiénes podrían acceder al retiro de AFP en 2026?

De aprobarse y aplicarse el retiro bajo las condiciones anunciadas, el beneficio estaría dirigido a:

Afiliados activos a una AFP.

Personas que cuenten con fondos acumulados en su cuenta individual.

Afiliados que cumplan con los requisitos establecidos en la norma vigente.

Es importante que cada afiliado verifique su situación particular antes de iniciar la solicitud.

LINK para solicitar el retiro de AFP hasta 4 UIT

La solicitud del retiro se realiza de manera virtual, a través de la plataforma oficial habilitada para los afiliados del Sistema Privado de Pensiones.

Link de solicitud del retiro AFP (plataforma oficial): https://www.consultaretiroafp.pe

Desde este enlace, los afiliados pueden:

Registrar su solicitud de retiro.

Elegir el monto a retirar (hasta el tope permitido).

Ingresar o validar sus datos personales y bancarios.

Hacer seguimiento al estado del trámite.

¿Cómo solicitar el retiro de AFP paso a paso?