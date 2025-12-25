0

Plazo máximo para solicitar el retiro AFP: ¿Cuál es la última fecha para registrarse en 2026?

Miles de afiliados se encuentran a la expectativa de poder acceder al retiro de AFP, pero solo quedan unas semanas más para el libre registro.

Daniela Alvarado
AFP 2026: revisa hasta cuándo se podrá acceder al retiro
AFP 2026: revisa hasta cuándo se podrá acceder al retiro | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
Miles de afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) se mantienen atentos al plazo máximo para solicitar el retiro de fondos de las AFP, una medida que ha permitido a muchos ciudadanos disponer de parte de sus ahorros previsionales para enfrentar gastos personales, familiares o financieros.

El retiro AFP ha sido una de las alternativas más consultadas en los últimos años, por lo que conocer el cronograma oficial y la fecha límite de registro resulta clave para evitar contratiempos. En ese sentido, los afiliados deben informarse oportunamente y realizar el trámite dentro del plazo establecido, ya que una vez vencido no se aceptarán nuevas solicitudes.

¿Cuál es la fecha límite para solicitar el retiro AFP en 2026?

De acuerdo con lo establecido, la última fecha para registrarse y solicitar el retiro de fondos AFP es el 18 de enero de 2026. Hasta ese día, los afiliados podrán ingresar su solicitud a través de los canales oficiales habilitados por las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Luego de esa fecha, el sistema cerrará el registro y no se admitirán nuevos pedidos, por lo que quienes no hayan realizado el trámite dentro del plazo perderán la posibilidad de acceder al retiro autorizado.

¿Cómo se realiza el trámite de solicitud?

El proceso para solicitar el retiro AFP se efectúa de manera virtual, a fin de facilitar el acceso y evitar aglomeraciones. Generalmente, el afiliado debe:

  • Ingresar a la plataforma oficial de retiro AFP.
  • Registrar sus datos personales y de contacto.
  • Indicar una cuenta bancaria a su nombre para el depósito del dinero.
  • Confirmar la solicitud dentro del plazo establecido.

Una vez completado el registro, la AFP correspondiente evalúa la información y procede con el desembolso en las fechas programadas, según el cronograma vigente.

Recomendaciones para los afiliados

Las autoridades recomiendan a los afiliados:

  • No esperar los últimos días para realizar el registro.
  • Verificar que la información ingresada sea correcta.
  • Utilizar únicamente canales oficiales para evitar fraudes.
  • Consultar con su AFP ante cualquier duda sobre el proceso.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

