Retiro de AFP 2025: ¿Se puede registrar solicitud HOY, 9 de diciembre? Revisa LO ÚLTIMO del periodo libre
Miles de afiliados están intentando hacer el registro de sus solicitudes para obtener el depósito de sus fondos de AFP, pero HOY se presenta una interrupción.
El proceso de retiro extraordinario de fondos del sistema privado de pensiones (AFP) en 2025 sigue su curso luego de haber terminado con el cronograma establecido por último dígito de DNI. Así pues, desde el pasado 4 de diciembre de 2025 se abrió un "periodo libre" que permite a todos los afiliados registrar su solicitud de retiro hasta el 18 de enero de 2026.
Sin embargo, en medio de las dudas de muchos ciudadanos, este martes 9 de diciembre no será un día hábil para realizar dicho trámite. Aunque el "periodo libre" está vigente, la fecha coincide con un feriado nacional en conmemoración de la Batalla de Ayacucho, lo que implica que las plataformas de registro de solicitudes de retiro de AFP estarán inactivas.
Retiro de AFP no puede ser solicitado este 9 de diciembre por feriado/ FOTO: X
A continuación, te dejamos la información necesaria sobre el motivo por el que no podrás hacer tu solicitud este martes y cuándo se reanudará la normalidad del procedimiento en estos días de libre acceso.
¿Por qué la plataforma está inactiva este martes 9 de diciembre?
El 9 de diciembre es feriado nacional por la Batalla de Ayacucho, decretado por ley. Según lo que han señalado las administradoras de fondos y difundido por medios, los trámites de retiro no se pueden procesar en días feriados, ya que la plataforma para registrar solicitudes se desactiva en esas jornadas.
Aunque estamos en el periodo libre (desde 4 de diciembre), el feriado implica una suspensión temporal del servicio. Por lo tanto, este martes 9 de diciembre no será posible acceder al sistema para registrar la solicitud de retiro, pese a estar dentro del rango permitido.
¿Qué deben hacer quienes planeaban registrar su solicitud este martes?
Esperar hasta el siguiente día hábil, puesto que la plataforma se reactivará cuando termine el feriado. El registro podrá retomarse el próximo miércoles 10 de diciembre, siempre respetando el periodo libre, que es hasta 18 de enero.
Es importante estar siempre atentos a los horarios correspondientes, ya que las AFP han indicado que los trámites se atienden solo en días laborables, normalmente de lunes a viernes. ¡No dejes pasar el plazo!
