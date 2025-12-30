Horario de atención en Metropolitano, corredores y Metro de Lima este 31 de diciembre por Año Nuevo

Si quieres movilizarte este 31 de diciembre y 1 de enero, pero no quieres gastar mucho dinero, entonces tienes que conocer el horario que ha establecido la ATU para el Metropolitano, corredores y Metro de Lima.

Horario del Metropolitano, corredores y Metro de Lima este 31 de diciembre

Por el momento, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao no ha indicado de manera exacta si hay un horario especial de atención por fiestas de fin de año, pero es posible que se mantenga la atención habitual este 31 de diciembre y 1 de enero.

Metropolitano

El horario de atención del Super Expreso, Super Expreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 iniciará al medio día el miércoles 31 de diciembre. Recordemos que, estas rutas no paran en todas la estaciones, lo cual reduce el tiempo de viaje.

Mientras que el jueves 31 y 1 de enero, las rutas regulares A, B y C iniciarán su recorrido desde el 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. Mientras que, el Expreso 5 estará disponible desde las 6:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Los alimentarios operarán hasta las 11 el primer día del 2026.

El horario del Metropolitano será de manera habitual.

Corredores complementarios

Los corredores complementarios atenderán desde de las 5:00 de la mañana hasta las 11 de la noche este 31 de diciembre y 1 de enero. La finalidad de este horario es que la población pueda acceder a un mayor número de buses para trasladarse a sus destinos.

Línea 2 del Metro Lima y Callao

El 31 de diciembre y 1 de enero, la Línea 2 del Metro de Lima circulará desde las 6:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche. El flujo de viajes será de manera habitual a favor de los ciudadanos.

Metropolitano anuncia ruta especial para el verano: Servicio playero

La ATU indicó que desde el jueves 1 de enero del 2026, los ciudadanos podrán acceder a la playa Agua Dulce con los buses del Metropolitano. Este servicio operará los sábados y domingos durante toda la temporada de verano. El horario de atención será de 10:00 a.m. a 6:30 p.m.