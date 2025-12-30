0

Horario de atención Plaza Vea, Tottus y Metro este miércoles 31 de diciembre

Conoce el horario de atención especial de Plaza Vea, Tottus, Metro y otros supermercados este miércoles 31 de diciembre para Año Nuevo.

Roxana Aliaga
Horario de atención de Plaza Vea, Tottus y Metro este 31 diciembre y 1 de enero.
Horario de atención de Plaza Vea, Tottus y Metro este 31 diciembre y 1 de enero. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
Diversos ciudadanos suelen visitar los principales supermercados el miércoles 31 de diciembre, para completar su cena de Año Nuevo 2026. Si eres uno de ellos, entonces es importante que conozcas el horario de atención de Plaza vea, Tottus y Metro.

Horario de atención Plaza Vea, Tottus y Metro este miércoles 31 de diciembre

Se debe tener en cuenta que, las cadenas de supermercados reduzcan su horario de atención el 31 de diciembre y 1 de enero del 2026, por ello, es importante que los clientes conozcan los horarios de apertura, así como de cierre.

Plaza Vea: atención 31 de diciembre y 1 de enero

El horario de Plaza Vea para el 31 de diciembre será de 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche a nivel nacional. Mientras que, el 1 de enero del 2026 todas sus sedes permanecerán cerradas.

Tottus: horario de atención 31 diciembre y 1 de enero del 2026

Tottus anunció a sus clientes que el miércoles 31 de diciembre, su horario de atención es de 8:00 de la mañana a 8 de la noche. La población debe tener en cuenta que el jueves 1 de enero no habrá atención es sus tiendas.

tottus

Horario de atención de Tottus este 31 y 1 de diciembre.

Metro: atención 31 y 1 de enero

De acuerdo a la información brindada por sus redes sociales, Metro confirmó que su atención el 31 de diciembre será de 7:00 de la mañana a 10:00 de la noche. El 1 de enero 2026 sus tiendas permanecerán cerradas.

¿Qué tiendas estarán abiertas el 1 de enero?

El conocido supermercado confirmó que sus únicas tiendas que atenderán el 1 de enero 2026 son Wong Asia y Wong KM40. El horario será de 8:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

