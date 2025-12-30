Horario de atención BCP, Banco de la Nación y Scotiabank este 31 de diciembre

Los ciudadanos deben saber que las entidades financieras suelen cambiar su horario de atención por Año Nuevo. Por ello, si quieres realizar algún trámite o pago este 31 de diciembre o 1 de enero, entonces tienes que conocer las modificaciones.

Horario de atención de los bancos este 31 de diciembre

Es habitual que entidades como el BCP, Interbank, Scotiabank y el Banco de la Nación modifiquen sus horarios durante las festividades de fin de año. A continuación, detallamos los horarios especiales programados para el 31 de diciembre y 1 de enero.

Horario de BCP este 31 de enero

El Banco de Crédito del Perú anunció que su horario de atención será con total normalidad el 31 de diciembre, esto quiere decir que los ciudadanos pueden acudir a los establecimientos desde las 9:00 a.m. hasta 1:00 p.m. Sin embargo, el 1 de enero no habrá atención ninguna agencia.

Atención Banco de la Nación 31 de enero

Las personas que quieran realizar algún trámite en el Banco de la Nación deben saber que atenderán de 8:15 a.m. a 12:30 p.m. El 1 de enero, la entidad financiera no atenderá a nivel nacional.

Scotiabank: horario de atención

Scotiabank comunicó que abrirá sus oficinas el 31 de diciembre en un horario especial de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Las personas deben saber que sus agencias permanecerán cerradas el 1 de enero.