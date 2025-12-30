0

Horario de atención BCP, Banco de la Nación y Scotiabank este 31 de diciembre

Gran parte de la población debe conocer que el horario de atención del Banco de la Nación, BCP, Scotiabank y otros cambiarán este 31 de diciembre por Año Nuevo.

Roxana Aliaga
Conoce los horarios del BCP, Banco de la Nación y Scotiabank este 31 de diciembre.
Conoce los horarios del BCP, Banco de la Nación y Scotiabank este 31 de diciembre. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
COMPARTIR

Los ciudadanos deben saber que las entidades financieras suelen cambiar su horario de atención por Año Nuevo. Por ello, si quieres realizar algún trámite o pago este 31 de diciembre o 1 de enero, entonces tienes que conocer las modificaciones.

Horario de atención de Plaza Vea, Tottus y Metro este 31 diciembre y 1 de enero.

PUEDES VER: Horario de atención Plaza Vea, Tottus y Metro este miércoles 31 de diciembre

Horario de atención de los bancos este 31 de diciembre

Es habitual que entidades como el BCP, Interbank, Scotiabank y el Banco de la Nación modifiquen sus horarios durante las festividades de fin de año. A continuación, detallamos los horarios especiales programados para el 31 de diciembre y 1 de enero.

Horario de BCP este 31 de enero

El Banco de Crédito del Perú anunció que su horario de atención será con total normalidad el 31 de diciembre, esto quiere decir que los ciudadanos pueden acudir a los establecimientos desde las 9:00 a.m. hasta 1:00 p.m. Sin embargo, el 1 de enero no habrá atención ninguna agencia.

Atención Banco de la Nación 31 de enero

Las personas que quieran realizar algún trámite en el Banco de la Nación deben saber que atenderán de 8:15 a.m. a 12:30 p.m. El 1 de enero, la entidad financiera no atenderá a nivel nacional.

Scotiabank: horario de atención

Scotiabank comunicó que abrirá sus oficinas el 31 de diciembre en un horario especial de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Las personas deben saber que sus agencias permanecerán cerradas el 1 de enero.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Temblor HOY, 27 de diciembre: sismo de 6 grados se reportó en Chimbote

  2. Resultados finales de la Prueba Nacional 2025: ver la relación de postulantes de Ascenso Docente vía Minedu

  3. ¿Se confirmó feriado largo del 29 al 31 de diciembre de 2025? Lo último sobre los días por fin de año

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano