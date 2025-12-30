Josie Diez Canseco brinda las mejores CÁBALAS para recibir el 2026: amor, salud y mucho dinero

Con la llegada del 2026, muchas personas buscan renovar energías, dejar atrás lo negativo y atraer amor, salud y prosperidad. En ese contexto, las cábalas y rituales de fin de año vuelven a cobrar protagonismo como una forma simbólica —y espiritual— de empezar el nuevo ciclo con el pie derecho.

Josie Diez Canseco, reconocida astróloga y tarotista, comparte cuáles son los rituales más efectivos para cerrar el 2025 y abrir las puertas a un año cargado de buenas vibras. Desde limpias energéticas hasta prácticas sencillas para atraer el dinero y el amor, sus recomendaciones apuntan a la intención personal como clave del proceso.

En una entrevista exclusiva con Líbero, Josie Diez Canseco explica qué rituales se pueden hacer en casa, quién debe realizarlos y cuáles son las cábalas más poderosas para atraer aquello que más se desea en el 2026.

¿Cómo hacer una limpia de forma correcta y quién la debe ejecutar?

La limpia la debe ejecutar uno mismo. Es importante que la persona sea consciente de lo que quiere soltar. La mejor limpia se hace con sal, vinagre y agua mineral. Este ritual sirve para sacar todo lo malo que dejó el 2025 y empezar el nuevo año más livianos energéticamente.

¿Cuál es la mejor cábala para encontrar el amor este 2026?

Tomar una copa de champán llena de cerezas a las 12 de la noche. Las cerezas representan la pasión, el romance y la dulzura que uno quiere atraer a su vida.

¿Cuál es la mejor cábala para tener buena salud este 2026?

Pasar por todo el cuerpo hierbas como albahaca, romero y eucalipto para quitar lo negativo. Luego, estas hierbas deben quemarse, como símbolo de purificación y renovación.

¿Cuál es la mejor cábala para que no falte el dinero en 2026?

Guardar en el bolsillo lentejas y arroz, y a las doce de la noche repartirlos. Esto simboliza abundancia y compartir, dos energías fundamentales para que el dinero fluya durante el año.