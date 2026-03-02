0
¿Cuándo inicia la Semana Santa 2026 en el Perú? Esto dice el calendario sobre los días feriados programados

La Semana Santa está por llegar en pocas semanas y AQUÍ podrás conocer desde qué fecha se considera día feriado para el Perú.

Daniela Alvarado
Semana Santa 2026: revisa los días feriados
Semana Santa 2026: revisa los días feriados | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
La llegada de la Semana Santa está cada vez más cerca, por lo que miles de ciudadanos en el Perú ya se encuentran alistando las maletas para pasar un fin de semana fuera de casa gracias al feriado largo registrado en el calendario como modo de conmemoración por esta celebración religiosa.

Conoce qué días serán feriados en marzo de 2026

Como cada año, la temporada va cambiando de fecha, ya que se guía del calendario lunar y los equinoccios, así que el día central se calcula exactamente para el domingo siguiente a la primera luna llena tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Este año, fue programado para abril.

Aunque esta festividad inicia el 29 de marzo, lo cierto es que solo son dos días considerados como feriados nacionales. Hablamos del Jueves Santo, que cae 2 de abril y el Viernes Santo, que será el 3 de abril. A continuación te dejamos toda la información detallada que necesitas.

Semana Santa

Semana Santa inicia en marzo de 2026 y muchos aprovechan en salir de vacaciones / FOTO: Composición Líbero

¿Por qué la Semana Santa forma un feriado largo?

El Jueves Santo y Viernes Santo, se unen a los días sábado y domingo de la semana, formando así un feriado largo, ya que estos dos últimos se aplican en el calendario como días de descanso naturales y habituales para la mayoría de trabajadores del territorio peruano.

Semana Santa 2026

Conoce AQUÍ cómo queda fijada toda la calendarización de cada día que forma la Semana Santa 2026, la cual iniciará este mes de marzo y terminará en abril.

  • Domingo de Ramos. 29 de marzo
  • Lunes Santo. 30 de marzo
  • Martes Santo. 31 de marzo
  • Miércoles Santo. 1 de abril
  • Jueves Santo. 2 de abril
  • Viernes Santo. 3 de abril
  • Sábado Santo. 4 de abril
  • Domingo de Resurrección. 5 de abril
  • Lunes de Pascua. 6 de abril

¿Hay más feriados nacionales antes de Semana Santa?

No. Lo cierto es que marzo es uno de los pocos meses que no cuenta con días libres marcados, así que es necesario tener claro que el próximo feriado considerado para el Perú, es el de Semana Santa, no se presenta otro antes.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

