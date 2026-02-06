Perú se alista para un NUEVO FERIADO LARGO en 2026: trabajadores gozarán de cuatro días de descanso
Pronto los ciudadanos del Perú podrán acceder a un nuevo fin de semana largo gracias a dos días feriados registrados en el calendario.
Muchos de los peruanos ya están a la expectativa de lo que será el nuevo feriado largo programado por el Estado en el calendario oficial, el cual rige tanto para trabajadores como escolares en ese periodo, aunque en algunos casos pueden darse pequeñas excepciones de acuerdo a lo que determine el centro laboral, pero siempre bajo lo que manda la ley en el territorio.
PUEDES VER: Calendario de feriados en febrero 2026: ¿el segundo mes del año tendrá días no laborables?
Como se sabe, estos días de descanso son autorizados por el Gobierno del Perú desde mucho antes del inicio del siguiente año, por lo cual, actualmente ya tenemos el listado completo de todos los feriados que se considerarán durante el 2026. Por ejemplo, este mes de febrero no cuenta con ninguno de ellos.
No obstante, en poco tiempo los ciudadanos estarán siendo beneficiados con un fin de semana largo muy esperado, pues registra cuatro días libres que servirán para salir de viaje fuera de la rutina, descansar, pasear o simplemente estar en casa. Revisa de qué fechas se trata.
Próximo feriado largo en el Perú es en abril de 2026 / FOTO: Freepik
¿Qué feriado largo llegará pronto?
La Semana Santa comenzará el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos y concluirá el domingo 5 de abril, siendo la celebración del Domingo de Pascua. En esta temporada hay dos días que forman un feriado largo.
Hablamos en específico del jueves 2 y viernes 3 de abril, días en los que se conmemora la Última Cena y el Arresto de Jesús; y el Vía Crucis, Crucifixión y Sepultura de Jesús, respectivamente. Siendo denominados como Jueves Santo y Viernes Santo.
A raíz de estas dos fechas que son feriados nacionales, los ciudadanos tendrán la oportunidad de aprovechar un nuevo fin de semana largo, pues se juntarán con los días de descanso habituales que son el sábado 4 y domingo 5 de abril.
Feriados 2026
- Jueves 2 de abril: Semana Santa
- Viernes 3 de abril: Semana Santa
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo
- Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera
- Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo
- Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
- Martes 28 de julio: Fiestas Patrias
- Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias
- Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín
- Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
- Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
- 1
Municipalidad de Lima inaugura moderna obra que une SJM y Chorrillos: vecinos se beneficiarán con las mejoras
- 2
Municipalidad de Lima comparte buena noticia para vecinos: instala puente peatonal en importante obra
- 3
Distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas: Sedapal confirma corte este viernes 6 de febrero
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90