Perú se alista para un NUEVO FERIADO LARGO en 2026: trabajadores gozarán de cuatro días de descanso

Muchos de los peruanos ya están a la expectativa de lo que será el nuevo feriado largo programado por el Estado en el calendario oficial, el cual rige tanto para trabajadores como escolares en ese periodo, aunque en algunos casos pueden darse pequeñas excepciones de acuerdo a lo que determine el centro laboral, pero siempre bajo lo que manda la ley en el territorio.

Como se sabe, estos días de descanso son autorizados por el Gobierno del Perú desde mucho antes del inicio del siguiente año, por lo cual, actualmente ya tenemos el listado completo de todos los feriados que se considerarán durante el 2026. Por ejemplo, este mes de febrero no cuenta con ninguno de ellos.

No obstante, en poco tiempo los ciudadanos estarán siendo beneficiados con un fin de semana largo muy esperado, pues registra cuatro días libres que servirán para salir de viaje fuera de la rutina, descansar, pasear o simplemente estar en casa. Revisa de qué fechas se trata.

Próximo feriado largo en el Perú es en abril de 2026 / FOTO: Freepik

¿Qué feriado largo llegará pronto?

La Semana Santa comenzará el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos y concluirá el domingo 5 de abril, siendo la celebración del Domingo de Pascua. En esta temporada hay dos días que forman un feriado largo.

Hablamos en específico del jueves 2 y viernes 3 de abril, días en los que se conmemora la Última Cena y el Arresto de Jesús; y el Vía Crucis, Crucifixión y Sepultura de Jesús, respectivamente. Siendo denominados como Jueves Santo y Viernes Santo.

A raíz de estas dos fechas que son feriados nacionales, los ciudadanos tendrán la oportunidad de aprovechar un nuevo fin de semana largo, pues se juntarán con los días de descanso habituales que son el sábado 4 y domingo 5 de abril.

Feriados 2026