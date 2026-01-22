Calendario de feriados en febrero 2026: ¿el segundo mes del año tendrá días no laborables?

Tener claro el calendario de feriados de 2026 es clave para poder planificar actividades fuera de la rutina, pues en algunas casos los propios días libres oficializados forman un fin de semana largo que permite mayores oportunidades para viajar, pasear o simplemente descansar en casa.

Ahora que enero está por terminar, muchos de los ciudadanos en el Perú se han venido preguntando por los feriados autorizados durante el siguiente mes que viene, es decir febrero. ¿Qué se sabe sobre ello? AQUÍ te contamos qué dice El Peruano en relación a estos días no laborables.

Conoce si febrero tiene feriados o no durante 2026 / FOTO: Freepik

¿Hay feriados en febrero 2026?

La Plataforma del Estado Peruano no reporta feriados confirmados para febrero 2026, por lo cual durante ese mes no habrá descansos extra además de los ya establecidos.

¿Qué feriado sigue en este 2026?

Ya que febrero ni marzo cuentan con feriados, a partir de la fecha, el próximo día libre se registra aún para el 2 de abril, momento en el que se celebra el Jueves Santo de la Semana Santa 2026.

Feriados 2026 que restan

Jueves 2 de abril: Semana Santa

Viernes 3 de abril: Semana Santa

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad

¿Qué pasa si trabajo en feriado?

En el caso de que te corresponda laborar durante días feriados, se tiene el derecho a una remuneración adicional. Es considerado como obligatorio un pago triple o también un descanso compensatorio equivalente.