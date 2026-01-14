¿Este 17 y 18 de enero serán feriados por el 491 Aniversario de Lima? Conoce qué dice El Peruano y quiénes descansarán

El 491.º aniversario de Lima se conmemorará el 18 de enero de 2026; sin embargo, la municipalidad capitalina alista un gran evento musical en la Plaza de Armas para este sábado 17. En medio de lo que será la esperada celebración, muchos ciudadanos de la capital tienen la duda respecto a la posible declaración de feriados en dichas fechas.

¿Se declara feriado por el Aniversario de Lima este 17 y 18 de enero?

Si bien la capital del Perú celebra esta efeméride con actividades culturales, artísticas y protocolares por todo lo alto, el Gobierno no ha anunciado que el 17 y 18 de enero serán feriados o días no laborables para el sector público, mediante el Diario oficial El Peruano. Por lo que en estas fechas se realizarán las labores de manera habitual.

Por otro lado, es importante destacar que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), llevará a cabo sesiones solemnes, eventos culturales y presentaciones musicales con reconocidos artistas para resaltar la historia, identidad y diversidad cultural de la 'Ciudad de los Reyes', desde el viernes 16 de enero.

Programación del aniversario de Lima este sábado 17 de enero. Foto: Instagram

Entre los artistas y grupos musicales que se presentarán el 17 de enero, destacan Mauricio Mesones, Hermanos Yaipén, La Única Tropical, Grupo Río, Pelo D'Ambrosio, Marco Romero, Raíces de Jauja, Diosdado Gaitán Castro y Orquesa Bembé. La entrada al evento en la Plaza de Armas es gratuita.

Lista de feriados a nivel nacional para este 2026

Conoce cuáles son los 16 feriados para este año 2026 que tienen efecto en todo el territorio nacional y aplican para trabajador público, privado y estudiantes.