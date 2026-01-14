Nombre del año 2026 en Perú: ¿cuándo se publicará la denominación oficial en El Peruano?

Entrando ya a quincena del mes de enero, la población peruana quiere saber cuál será el nombre del año 2026, ya que este será otorgado por el Poder Ejecutivo, específicamente por la Presidencia de la República, a través de un Decreto Supremo que se publicará en el diario oficial El Peruano.

¿Cuándo se publicará el nombre del año 2026?

Si bien se esperaba que el decreto se emita a fines de diciembre del año anterior, aún el presidente José Jerí no ha anunciado la denominación oficial, por lo que se estima que se publique en los siguientes días, antes de finalizar el primer mes del 2026 y que la disposición rija en todas las entidades del Estado.

El Nombre del Año 2026 es otorgado por la Presidencia de la República.

Es importante destacar que el objetivo del nombre del año es resaltar una prioridad nacional, que el Estado peruano busca promover durante ese periodo. Por lo general, el enfoque está relacionado con temas como el desarrollo económico, la educación, salud, seguridad ciudadana, inclusión social, reactivación económica o el fortalecimiento institucional.

La práctica de la designación del "Nombre del Año" se mantiene desde la década de 1960, y su uso obligatorio en la administración pública se consolidó a partir de 1963. Desde ese periodo, el Poder Ejecutivo comenzó a asignar oficialmente una denominación anual y se formalizó mediante Decretos Supremos.

¿Cuál es el nombre del año 2026 en Perú?

Hasta el momento, el nombre oficial del año 2026 en el Perú aún no ha sido anunciado, pero a partir de su publicación, el nombre del año entra en vigencia y pasa a ser de uso obligatorio en todos los documentos oficiales del Estado. Por ello, se espera que la denominación oficial sea dada a conocer pronto.