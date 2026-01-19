Municipalidad de Lima avanza dos grandes obras en Lima Norte: vecinos contarán con nuevas pistas y veredas

La Municipalidad de Lima informó que dos obras viales en San Martín de Porres continúan avanzando; se trata de la avenida 12 de Octubre y la av. Metropolitana. Ambas ejecuciones consisten en construir pistas y veredas, sumado a la mejora de señalización, así como de áreas verdes, que otorgarán una renovada imagen al distrito.

Es importante destacar que el distrito de SMP es uno de los más importantes y transitados en Lima Norte, ya que muchas de sus calles son vías alternas a la Panamericana, que suele estar congestionada en hora punta. Por lo que estas obras beneficiarán a conductores de vehículos particulares y peatones.

Con respecto a las mejoras en la av. 12 de Octubre, se encuentran en un 50 % de avance, contando con veredas ejecutadas donde pueden transitar los vecinos. Actualmente, el personal contratado por la Municipalidad de Lima se encuentra realizando nivelación del terreno, compactado de la base y conformación de la calzada.

El Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) dio inicio a esta obra en el mes de octubre del 2025, por lo que se estima que la intervención del tramo comprendido entre las avenidas Antúnez de Mayolo y Angélica Gamarra culminaría en el segundo trimestre del año, pero aún esta información está por confirmarse.

En 2025, inició la obra en la avenida 12 de octubre en San Martín de Porres.

Respecto a la avenida Metropolitana en el distrito de San Martín de Porres, las labores se ubican en un 60 % de avance. Los trabajos actuales consisten en pavimentación, implementación de la base para la ciclovía y el acondicionamiento del área para las nuevas veredas, garantizarán la movilidad segura de los peatones.

Si bien estas obras presentan un significativo avance, los usuarios no dudaron en comentar en redes sociales respecto a la demora. "Con las justas trabajan 10 gatos para 300 cuadras, así van a terminar el 2067", "¿Para cuándo está proyectada la culminación de la av. Metropolitana?", "La avenida Metropolitana con Los Ángeles es un caos y cero criterio para los desvíos de esta nueva etapa ejecutándose", indicaron.