Distritos de Lima no tendrán agua este sábado 24 de enero: Sedapal confirma zonas y horarios

Este fin de semana algunos de los distritos de Lima no contarán con el servicio de agua potable, según lo ha anunciado Sedapal en sus canales de información oficiales. El sábado 24 de enero, los vecinos de dos zonas de la capital tendrán que tomar sus precauciones previo a la suspensión.

La entidad suele realizar estas interrupciones debido a labores preventivas y de mejora en la infraestructura, incluyendo la limpieza de reservorios, empalme de nuevas tuberías, reparación de fugas, instalación de válvulas o modernización del sistema de distribución.

Así pues, en busca de asegurar la calidad del servicio, evitar contingencias y mejorar la presión, los ciudadanos en ciertas áreas de Comas y Lurigancho deberán pasar hasta 12 horas sin el recurso. Conoce AQUÍ los horarios exactos y puntos afectados.

Sedapal informa sobre corte de agua por varias horas / FOTO: Freepik

Corte de agua en Comas

Horario: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

A.H. 30 de Agosto, A.H. Año Nuevo, A.H. Año Nuevo Jesús es el Camino, zona A, A.H. Año Nuevo San José Ampl. zona A, A.H. Año Nuevo sector 27 de Noviembre sector A, A.H. Año Nuevo sector L, Lomas del Aposento Alto, A.H. Año Nuevo sector Las Lomas zona A. A.H. Año Nuevo sector Nueva Juventud, A.H. Año Nuevo zona A, sector Colinas, A.H. Año Nuevo sector Nueva Unión zona A, A.H. Año Nuevo, sector Corazón de Jesús zona A, A.H. Mano de Dios Año Nuevo, A.H. Villa San Martín Año Nuevo. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 344.

Otras zonas: A.H. Año Nuevo sector Casuarinas Alta zona A, A.H. Año Nuevo sector 11 de Julio zona A, A.H. Año Nuevo sector 116 zona A, A.H. Año Nuevo sector 28 de Julio zona A, A.H. Año Nuevo sector 6 de Marzo zona A, A.H. Año Nuevo sector Bellavista, A.H. Año Nuevo sector Colinas zona A, A.H. Año Nuevo sector El Ayllu zona A, A.H. Año Nuevo sector El Mirador zona A, A.H. Año Nuevo sector La Cumbre zona A, A.H. Año Nuevo sect. La Libertad, A.H. Portales del Cielo zonal 4.

Corte de agua en Lurigancho

Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. El Mirasol de Huampaní 1ra etapa, calle 1 y calle 2, Urb. El Haras calle 1 y calle 2

Urb. El Mirasol de Huampaní 1ra etapa, calle 1 y calle 2, Urb. El Haras calle 1 y calle 2 Motivo : Limpieza de reservorio.

: Limpieza de reservorio. Sector 137.

De 11:00 a.m. a 11:00 p.m se cortará el servicio en Urb. El Mirasol de Huampaní 3ra etapa y de 3:00 p.m. a 11:50 p.m. en Urb. El Mirasol de Huampaní 5ta etapa, Urb. El Mirasol de Huampaní 3ra etapa calle 11 hasta la calle 14.

Canal de atención de Sedapal

En caso de querer comunicarte con Sedapal, se puede acceder a la línea de atención Aquafono (01) 317-8000, donde los usuarios pueden consultar datos sobre restablecimiento, en caso demore la llegada del servicio.