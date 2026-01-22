Corte de agua este 23 de enero: consulta los 3 distritos afectados y horarios confirmados por Sedapal

Este próximo viernes 23 de enero algunos de los ciudadanos en Lima se verán perjudicados con la suspensión del servicio de agua potable, según lo que ha anunciado Sedapal por medio de sus canales de información. Frente a esta situación, los ciudadanos deberán tomar sus precauciones.

Estos cortes se dan a menudo con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del suministro a largo plazo. Sin embargo, causan cierta incomodidad en los ciudadanos, quienes tienen que pasar considerable cantidad de tiempo sin el recurso. En esta ocasión, la entidad ha previsto que la ejecución de los trabajos dure hasta por doce horas en algunos casos.

Los distritos perjudicados con el corte de agua programado, serán Comas, Lurigancho y San Miguel, pero solo ciertos puntos de cada uno de ellos están incluidos en el listado confirmado por Sedapal. AQUÍ te contamos los datos precisos para evitar inconvenientes.

Corte de agua este 23 de enero

Lurigancho

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Zonas afectadas: Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 3ra y 4ta etapa Mz. A-B-C-D-E-F, Mz. G-H-I-J-K-L.

Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 3ra y 4ta etapa Mz. A-B-C-D-E-F, Mz. G-H-I-J-K-L. Sector 137.

Horario de corte 2: Desde la 1:00 p.m. a 11:50 p.m.

Desde la 1:00 p.m. a 11:50 p.m. Zonas afectadas: Urb. Las Terrazas de Caraponguillo 1ra y 2da etapa, Calle 1, Av. A-B-C. Afecta al CR-492 y R-PE1.

San Miguel

Horario de corte: Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Desde las 10:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Áreas afectadas: Urb. Las Leyendas, Urb. Maranga 5ta y 7ma. etapa, Urb. Resid. Callao. Cuadrante: Av. Faucett, Av. Venezuela, Parque de las Leyendas, Ca. Fortunato Quezada, Av. Los Precursores, Av. Parque de las Leyendas, Ca. Carlos González, Ca. Intisuyo, Av. Escardó.

Urb. Las Leyendas, Urb. Maranga 5ta y 7ma. etapa, Urb. Resid. Callao. Cuadrante: Av. Faucett, Av. Venezuela, Parque de las Leyendas, Ca. Fortunato Quezada, Av. Los Precursores, Av. Parque de las Leyendas, Ca. Carlos González, Ca. Intisuyo, Av. Escardó. Sector: 44.

Comas