La mejor noticia para conductores en Lima: se incorpora plan de desvío para mejorar el tránsito

Los domingos suelen ser los días perfectos para dar un paseo en familia o realizar algún plan con amigos. Entre las opciones, se encuentra disfrutar de las playas que se ubican al sur de Lima; sin embargo, esto genera gran afluencia de vehículos particulares, por lo que el tráfico se intensifica en la Panamericana.

PUEDES VER: Municipalidad de La Victoria confirma buena noticia a hinchas de Alianza Lima previo a la Noche Blanquiazul

Debido a esta caótica situación, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) informó sobre el plan de desvío que se incorpora los domingos, con la finalidad de mejorar el tránsito en horas de la tarde. Esta noticia fue bien recibida por los usuarios de las redes sociales.

EMAPE informa sobre la ampliación de carriles de la Panamericana Sur en los días domingos.

"Todos los domingos, de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., se ejecuta el plan de desvío desde Santa María hasta Atocongo, ampliando la vía de 3 a 5 carriles para mejorar el tránsito", informó EMAPE a la ciudadanía que transita por la Panamericana Sur y que se verá beneficiada de manera directa con esta medida.

Es preciso indicar que los carriles que se agregan corresponden a los que van de norte a sur; sin embargo, se le da prioridad a los vehículos que desean regresar a la capital peruana luego de disfrutar de un fin de semana de descanso en alguna playa o lugar cercano a la zona mencionada.

En dicha publicación de EMAPE, se observa que este fin de semana, personal de diversas áreas contribuyó a mejorar el tránsito vehicular desde el sur a Lima. Se contó con la presencia de bomberos, serenazgo y central de emergencia, quienes orientaron a los conductores y peatones.

"Qué excelente noticia", "Me parece bien que se amplíen los carriles", "Qué bueno, así ya no demoraremos en llegar a nuestras casas", "Ojalá esta medida perdure todo el verano", "Ahora sí con ganas iré al sur", "Deberían ampliar el horario para quienes regresamos en horas de la noche", comentaron los usuarios en redes.