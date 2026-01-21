Obra en Lima Norte avanza exitosamente: beneficiará a 5 distritos con nuevas pistas, veredas y reduciendo el tráfico

Con la finalidad de mejorar el tránsito vehicular y reducir el tiempo de viaje de los usuarios, se viene realizando la construcción de la Vía Expresa Norte. Hasta el momento, esta obra vial registra un avance del 48 % y muy pronto los vecinos de Lima Norte podrán disfrutar de las nuevas estructuras que mejorarán la calidad de vida.

Mediante sus redes sociales, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape) informó que actualmente se están realizando trabajos de movimiento de tierras en la avenida Universitaria, en el tramo de las avenidas José Granda y Germán Aguirre, en San Martín de Porres, donde se ejecutarán nuevas pistas, veredas y ciclovía.

La Vía Expresa Norte busca mejorar la conectividad entre el norte de la capital y el centro de la ciudad.

Cabe destacar que en el tramo entre la av. José Granda y Germán Aguirre se construirán pistas de concreto para que transiten los buses del Metropolitano. Es importante precisar que este proyecto incluye un nuevo corredor de este servicio de transporte público, con 15 estaciones en los distritos de San Martín de Porres, Independencia, Los Olivos, Comas y Carabayllo.

Respecto a este nuevo corredor vial en Lima Norte, su extensión total será de 8.7 kilómetros, desde la Av. Metropolitana, en Comas, hasta la Av. José Granda, en San Martín de Porres. En esta vía se desarrollarán nuevas estructuras en beneficio de millones de vecinos y conductores que transiten por dicha zona.

La segunda etapa del proyecto incluirá la construcción de cuatro pasos a desnivel en las Av. José Granda, Tomás Valle, Naranjal y Carlos Izaguirre. Debido a estas intervenciones de la obra, se cerraron algunas vías; generando que 30 rutas de transporte público modifiquen su recorrido habitual en San Martín de Porres.

EMAPE avanza con el proyecto de la Vía Expresa Norte.

Este proyecto se perfila como uno de los importantes en Lima Norte, ya que contempla modernas vías de circulación, accesos estratégicos y una integración con otros sistemas de transporte, con el objetivo de fortalecer la movilidad urbana y elevar la calidad de vida de los vecinos de dicha zona de la capital peruana.