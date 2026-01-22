Espacio abandonado en San Juan de Lurigancho se transforma: ahora tiene juegos infantiles y áreas verdes

San Juan de Lurigancho sigue mejorando en beneficio de su población y esta vez, la municipalidad del distrito anunció que el proyecto de la Alameda Canto Grande finalizó con éxito. Este espacio se había convertido en cochera informal y zona de ambulantes, pero ahora luce 100 % renovado.

Las intervenciones en este lugar de San Juan de Lurigancho buscan mejorar la transitabilidad y calidad de vida de los vecinos tras décadas de espera, pues en el pasado esta área tenía paredes derrumbadas, grafitis en bancas del parque y la ocupación de ambulantes informales, que generaban desorden.

La obra en Alameda Canto Grande mejora la calidad de vida de los vecinos.

Tras los trabajos de la municipalidad, actualmente la Alameda Canto Grande cuenta con renovadas banquetas anchas, pérgolas de descanso, juegos infantiles seguros para los niños y niñas, amplias áreas verdes y zonas de entretenimiento, donde los vecinos podrán realizar diversas actividades.

Es importante destacar que esta intervención responde a una necesidad de desarrollo en el sector de Lomas de Canto Grande, y se enmarca dentro de los esfuerzos de las autoridades por transformar espacios urbanos en esta parte del distrito, no solo con la finalidad de mejorar la imagen, sino también de reforzar la seguridad.

Los vecinos en San Juan de Lurigancho disfrutarán de nuevas estructuras.

Al contar con espacios renovados y protegidos, los vecinos frecuentarán la Alameda Canto Grande, promoviendo la convivencia distrital, además, las diversas zonas estarán iluminadas, lo que permitirá disuadir la inseguridad ciudadana en beneficio de los habitantes de San Juan de Lurigancho.

"Vecinos cuídenlo, está muy bonito, felicitaciones", "El municipio hizo su trabajo. Le entrega una obra a los vecinos de la zona. Les corresponde a ellos cuidarla y que se mantenga así siempre", "Vecinos tomemos conciencia y cuidemos todas las obras realizadas", "Ojalá lo sepan cuidar, los vecinos mismos deberían hacer respetar la limpieza y cuidado del lugar", comentaron los usuarios en redes sociales.