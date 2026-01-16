¿Sin trabajo? Se lanza convocatoria laboral en San Juan de Lurigancho y ofrecen sueldo de S/ 1.800

Si estás interesado en postular a un nuevo trabajo, entonces no te puedes perder la convocatoria laboral que lanzó la Municipalidad de San Juan de Lurigancho mediante sus redes sociales. La Subgerencia de Áreas Verdes del distrito está solicitando trabajadores para diversos puestos.

Este reciente jueves 15 de enero, la entidad distrital lanzó una interesante oferta de trabajo para que ciudadanos mayores de 18 años puedan enviar su currículum vitae a la Av. Próceres de la Independencia 955, San Juan de Lurigancho, en un horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Conoce más detalles al respecto.

Municipalidad de San Juan de Lurigancho ofrece puestos de trabajo.

Ofertas de trabajo en San Juan de Lurigancho

Los interesados en postular a esta convocatoria de trabajo deben tener nacionalidad peruana, ser mayores de 18 años y estar sin antecedentes penales, judiciales ni policiales. Además, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho precisó que para obtener más información pueden contactarse al número de WhatsApp: 924 591 569.

La Subgerencia de Áreas Verdes está solicitando personal para diferentes puestos de trabajo y ofrece sueldos entre S/ 1500 y S/ 1800, de acuerdo a las labores que realicen:

(05) operadores de motoguadaña - sueldo: S/1500

(20) personal de cuadrilla - sueldo: S/ 1200

(06) personal de recojo de maleza sueldo: S/ 1200

(20) jardineros sueldo: S/ 1200

(06) barredores sueldo: S/ 1200

(02) supervisores del servicio de riego preferible motorizado - sueldo: S/ 1800

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho precisó que solo se podrá postular hasta el próximo martes 20 de enero. Para mayor precisión respecto al lugar donde debes presentar tu CV, te compartimos la ubicación exacta de Google Maps: https://maps.app.goo.gl/vK4C8YpkSTWUNuPX6.