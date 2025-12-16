- Hoy:
Culminan obra en San Juan de Lurigancho con mejoramiento de vías: transforman espacio público para vecinos
Vecinos de San Juan de Lurigancho se mostraron felices en la inauguración de esta importante obra que transformó sus calles. Ahora cuentan con pistas y veredas.
Las obras en San Juan de Lurigancho continúan y esta vez fue el turno de los vecinos de la urbanización Ricardo Palma, a quienes se les entregó la renovación total de sus calles. Este proyecto culminado por la municipalidad, representa una importante transformación de los espacios públicos en beneficio de la población del distrito.
La ceremonia de inauguración se realizó este último fin de semana y los habitantes del paradero 1 de Las Flores se mostraron felices al ver sus calles con pistas asfaltadas, veredas, rampas de accesibilidad, áreas verdes y señalización vial, que mejorará la transitabilidad en dicha zona de SJL.
Vecinos celebraron la inauguración de sus nuevas pistas.
Luego de varios meses de trabajo por parte de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, se concretó el embellecimiento integral de la zona. Las obras de pistas y veredas en la urbanización Ricardo Palma ya son una realidad, brindando mayor seguridad vial y mejorando la calidad de vida en el distrito.
Las tareas de asfaltado, señalización vial e instalación de áreas verdes transformaron estas calles de San Juan de Lurigancho, además, la institución municipal señaló que esta construcción se realizó bajo los estándares de calidad correspondientes y el plazo que se determinó al inicio.
La obra incluye pistas, veredas, rampas de accesibilidad, áreas verdes y señalización.
Por su parte, la municipalidad señaló que la transformación de Ricardo Palma es un ejemplo para las futuras obras que se realicen. Asimismo, aseguró que estas intervenciones mejorarán el distrito, ya que se verá más ordenado y con mejor infraestructura para los vecinos.
