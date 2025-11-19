0
Municipalidad de Lima dio excelente noticia a vecinos de SJL: inauguró obra que reducirá tráfico vehicular

El municipio de Lima anunció una muy buena noticia a los ciudadanos de San Juan de Lurigancho. Esta obra disminuirá el tiempo de viaje.

Roxana Aliaga
Municipalidad de Lima inauguró una importante obra en San Juan de Lurigancho.
Municipalidad de Lima inauguró una importante obra en San Juan de Lurigancho. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
Mediante su página web oficial, la Municipalidad de Lima informó que ya se inauguró la renovación total de la avenida Tusílagos, que comprende el tramo de la avenida Santa Rosa hasta Canto Grande. La iniciativa fue muy bien recibida por los vecinos del distrito de San Juan Lurigancho.

El evento contó con la presencia de autoridades municipales y el burgomaestre Renzo Reggiardo. La vía cuenta con una señalización completa, lo cual le garantiza mayor seguridad a los conductores y peatones, además, se renovaron las áreas verdes.

Los espacios verdes permitirán contribuir al medio ambiente del distrito. Asimismo, significa una modernización de la infraestructura vial de San Juan de Lurigancho, lo cual permitirá que disminuir la congestión vehicular en este importante distrito.

municipalidad de lima

La Municipalidad de Lima inauguró esta relevante obra en San Juan de Lurigancho.

"Los trabajos incluyen fresado, bacheo, asfaltado, la recuperación de 1,6 kilómetros de ciclovía con bolardos, señalización y rejas metálicas", indica la publicación que realizó la Municipalidad de Lima en sus redes sociales.

Con esta obra, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho reafirmó su compromiso de seguir contribuyendo en la transformación del distrito, ejecutando proyectos que promueven mejorar la calidad de vida de los vecinos del distrito.

