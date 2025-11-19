- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs Atlético Grau
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Municipalidad de Lima dio excelente noticia a vecinos de SJL: inauguró obra que reducirá tráfico vehicular
El municipio de Lima anunció una muy buena noticia a los ciudadanos de San Juan de Lurigancho. Esta obra disminuirá el tiempo de viaje.
Mediante su página web oficial, la Municipalidad de Lima informó que ya se inauguró la renovación total de la avenida Tusílagos, que comprende el tramo de la avenida Santa Rosa hasta Canto Grande. La iniciativa fue muy bien recibida por los vecinos del distrito de San Juan Lurigancho.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima inicia instalación del árbol de Navidad en la Plaza de Armas: ¿cuándo será el encendido?
El evento contó con la presencia de autoridades municipales y el burgomaestre Renzo Reggiardo. La vía cuenta con una señalización completa, lo cual le garantiza mayor seguridad a los conductores y peatones, además, se renovaron las áreas verdes.
Los espacios verdes permitirán contribuir al medio ambiente del distrito. Asimismo, significa una modernización de la infraestructura vial de San Juan de Lurigancho, lo cual permitirá que disminuir la congestión vehicular en este importante distrito.
La Municipalidad de Lima inauguró esta relevante obra en San Juan de Lurigancho.
"Los trabajos incluyen fresado, bacheo, asfaltado, la recuperación de 1,6 kilómetros de ciclovía con bolardos, señalización y rejas metálicas", indica la publicación que realizó la Municipalidad de Lima en sus redes sociales.
Con esta obra, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho reafirmó su compromiso de seguir contribuyendo en la transformación del distrito, ejecutando proyectos que promueven mejorar la calidad de vida de los vecinos del distrito.
- 1
Municipalidad de Lima da excelente noticia a vecinos: inician trabajos en concurrida zona que mejorará la calidad de vida
- 2
¿Cuándo depositan el retiro AFP si mi DNI termina en 0, 1, 2 o 3? Estas son las fechas clave
- 3
Municipalidad de Lima dio excelente noticia con inauguración de obra en Panamericana Sur: "Mejorará la seguridad"
Notas Recomendadas
Ofertas
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90