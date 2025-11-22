0
Municipalidad de Lima recuperó y remodeló importante avenida que tenía toneladas de basura

El municipio de Lima logró recuperar esta importante avenida que estaba repleta de desperdicios y abandono. Más detalles en la nota.

Roxana Aliaga
Municipalidad de Lima remodeló y recuperó una importante avenida de la capital.
Municipalidad de Lima remodeló y recuperó una importante avenida de la capital. | Composición Líbero /Margoth Aliaga
La Municipalidad de Lima brindó una excelente noticia a los ciudadanos, quienes han indicado mediante redes sociales, que esta medida es sumamente importante para cambiar el aspecto de esta relevante avenida de la capital. Además, se han habitado áreas verdes a favor del medio ambiente.

"Continuamos cuidando y mejorando Lima. La avenida Ramón Cárcamo luce totalmente renovada con más de 400 m2 de pistas, veredas, áreas verdes", indica el post del municipio de Lima.

Además, indicaron que la remodelación de esta vía contará con nueva iluminación, lo cual le brindará mayor seguridad a los transeúntes. Asimismo, se borraron los grafitis del lugar y residuos que contaminaban el medio ambiente.

La Municipalidad de Lima también señalizó la avenida de Ramón Cárcamo, con la finalidad de brindar seguridad a los conductores y transeúntes. Este importante cambio fue muy bien recibido por diversos ciudadanos.

"Excelente trabajo", "Felicidades, ojalá hagan algo similar por donde vivo", "La gente de la zona lo debe mantener limpio", "Excelente, falta Jr. Huancavelica con Rodolfo Beltrán", son algunos mensajes que acompañan el post del municipio de Lima.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

