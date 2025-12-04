Municipalidad de Lima amplía importante vía: mejorará la calidad de vida de vecinos en la zona

La Municipalidad de Lima anunció que está ampliando y mejorando diversas vías del Asentamiento Humano de Villa María del Triunfo. Esta noticia generó una gran alegría entre las personas, quienes podrán acceder a espacios más seguros.

"¡Seguimos avanzando con los caminos vecinales! Nuestras maquinarias llegaron al punto más algo de A. H. Lampa", indica una parte del comunicado dispuesto por el municipio liderado por Renzo Reggiardo.

Esta iniciativa fue muy bien recibida por los ciudadanos, quienes podrán acceder a rutas de evacuación despejadas, además, permitirá que los vecinos accedan a servicios básicos.

Rápidamente, el post se hizo viral en redes sociales y más de un aficionado no dudó en realizar diversos comentarios sobre esta iniciativa que tuvo el burgomaestre Renzo Reggiardo.

"Que bueno que trabajen a los asentamientos humanos", "Muy agradecidos con el alcalde Reggiardo", "Muchas gracias, Dios los bendiga", "Esta iniciativa es muy buena para la población", son algunos mensajes que acompañan al post de la Municipalidad de Lima.