Municipalidad de Lima terminó de renovar importante avenida que mejorará la seguridad de San Miguel

Los ciudadanos de San Miguel recibieron una excelente noticia que beneficiará a más de un ciudadano que transita por esta importante avenida del distrito. Según dio a conocer, la Municipalidad de Lima, esta obra ha sido inaugurada este viernes 19 de diciembre.

Esta iniciativa fue ejecutada por el Fondo Metropolitano de inversiones (Invermet) y tuvo como principal misión mejorar la transitabilidad de los vecinos de la zona, renovar los servicios básicos y modernizar el entorno urbano.

"¡La nueva Av. Libertad es una realidad!", indica la publicación que realizó la Municipalidad de Lima en sus principales redes sociales, además, aseguró que la obra brindará mayor seguridad a la población de este importante distrito.

Municipalidad de Lima inauguró relevante avenida.

Más que infraestructura, es un avance tangible hacia una ciudad mejor organizada, más segura y centrada en sus habitantes. El municipio ha indicado que cada segmento renovado simboliza progreso, dedicación y visión de futuro.

"Excelente y bravo", "Buena", "Muchas gracias", "El desarrollo no debe detenerse", "Vamos", son algunos mensajes que dejaron los cibernautas en las redes sociales de la Municipalidad de Lima.