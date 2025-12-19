- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Selección Peruana
- Pablo Bengoechea
Municipalidad de Lima terminó de renovar importante avenida que mejorará la seguridad de San Miguel
Los vecinos de la Municipalidad de Lima serán beneficiados con esta inauguración que busca mejorar el tránsito en la zona. Más detalles en la nota.
Los ciudadanos de San Miguel recibieron una excelente noticia que beneficiará a más de un ciudadano que transita por esta importante avenida del distrito. Según dio a conocer, la Municipalidad de Lima, esta obra ha sido inaugurada este viernes 19 de diciembre.
PUEDES VER: Municipalidad de Lima confirma horarios y paraderos del tren Lima–Chosica: inició la primera prueba oficial
Esta iniciativa fue ejecutada por el Fondo Metropolitano de inversiones (Invermet) y tuvo como principal misión mejorar la transitabilidad de los vecinos de la zona, renovar los servicios básicos y modernizar el entorno urbano.
"¡La nueva Av. Libertad es una realidad!", indica la publicación que realizó la Municipalidad de Lima en sus principales redes sociales, además, aseguró que la obra brindará mayor seguridad a la población de este importante distrito.
Municipalidad de Lima inauguró relevante avenida.
Más que infraestructura, es un avance tangible hacia una ciudad mejor organizada, más segura y centrada en sus habitantes. El municipio ha indicado que cada segmento renovado simboliza progreso, dedicación y visión de futuro.
"Excelente y bravo", "Buena", "Muchas gracias", "El desarrollo no debe detenerse", "Vamos", son algunos mensajes que dejaron los cibernautas en las redes sociales de la Municipalidad de Lima.
- 1
Resultados finales de la Prueba Nacional 2025: ver la relación de postulantes de Ascenso Docente vía Minedu
- 2
Nueva Universidad Nacional se crearía en Puente Piedra y miles de jóvenes accederían a educación gratuita
- 3
San Juan de Miraflores tendrá moderna vía que otros distritos envidiarán: 1.2 kilómetros beneficiarán a vecinos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90