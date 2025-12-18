Finaliza importante medida de la Municipalidad de Lima para el verano 2026: mejora la seguridad y transitabilidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE), está realizando trabajos de mantenimiento en diversos puntos de la Costa Verde y esta vez fue el turno del puente Isaac Rabin. Estas labores se desarrollan para lo que será el verano 2026.

Mediante las redes sociales de la entidad capitalina se brindó más detalles sobre estos trabajos que ofrecen mayor seguridad a peatones, ciclistas y conductores, puesto que las estructuras están siendo mejoradas con la finalidad de evitar posteriores accidentes en la concurrida zona.

La Municipalidad de Lima realiza mantenimiento en la Costa Verde.

EMAPE precisó que las intervenciones consistieron en la optimización de las vías de ingreso para peatones y ciclistas, modernización de la pérgola del puente y rehabilitación de la losa superficial para garantizar un tránsito más seguro en el puente Isaac Rabin en el distrito de Miraflores.

Por otro lado, se indica que estas intervenciones se enmarcan en el programa de conservación de 13 puentes de la Costa Verde, ejecutado como parte del Plan Verano 2026, y la Municipalidad de Lima ratifica el compromiso de mantener una infraestructura segura y en adecuadas condiciones para el uso de la población.

Trabajos de mantenimiento preparándose para el verano 2026.

Se estima que este tipo de trabajos van a continuar en los siguientes días del mes de diciembre 2025, que consisten en intervenir puentes, pintado de señalización en las estructuras, que sin duda no solo brindan una mejor imagen en la zona, también dobla la seguridad de los ciudadanos.