Megaproyecto en Javier Prado aliviará la congestión vehicular en menos de 8 minutos: se construirá viaducto elevado

La Municipalidad de Lima realizará tres importantes obras en la avenida Javier Prado, una de las principales vías y más transcurridas por los ciudadanos en la capital. Uno de los más relevantes es el que desarrollará en el cruce de Javier Prado con Faustino Sánchez Carrión.

Se instalará un viaducto de casi 1,4 kilómetros, proyectándose desde la intersección hasta el Hospital Militar, este proyecto permitirá que la población se movilice de manera rápida a San Isidro, Callao o San Miguel. La iniciativa fue muy bien recibida, ya que disminuirá el tiempo de viaje.

Ante esta situación, el Fondo Metropolitano de Inversiones, a través de la Consultora ECR Projects, está realizando un estudio de impacto ambiental que busca recoger opiniones y sugerencias de los vecinos de la zona, porque esta información contribuirá al proyecto.

Imagen que compartió la Municipalidad de Lima.

De acuerdo a la información brindada por la Municipalidad de Lima, esta iniciativa cuenta con una inversión de 288 millones de soles. El inicio de la obra, Vía rápida Javier Prado, será en febrero del 2026 y terminaría el segundo mes del 2027.

Más de 1 millones de ciudadanos serán beneficiados con esta importante obra que viene impulsado el municipio de Lima, que busca mejorar el tránsito vehicular en el país, sobre todo en esta relevante zona de la capital.