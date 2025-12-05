0
Panamericana Sur está siendo renovada: Municipalidad de Lima inició el mantenimiento vial

El municipio de Lima anunció que se está remodelando las vías de la Panamericana Sur. La iniciativa mejorará el tránsito en la capital.

Roxana Aliaga
La Municipalidad de Lima anunció que se está remodelando la Panamerica Sur.
La Municipalidad de Lima anunció que se está remodelando la Panamerica Sur.
La Municipalidad de Lima anunció que en la madrugada del viernes 5 de diciembre inició el mantenimiento vial de la Panamericana Sur. La iniciativa ha generado una gran alegría entre la población, ya que se mejorará el tránsito de esta importante vía.

Se suspende el cobro de peajes del 6 al 9 de diciembre y los vehículos podrán transitar sin pagar peaje en feriado largo.

El mantenimiento de esta vía principal de la capital forma parte del plan operativo de mejorar los servicios esenciales. Además, comenzó la construcción y habilitación de cuatro reductores de velocidad para garantizar un tránsito seguro.

Se pide a la población tomar las precauciones del caso, porque es probable que se reporte un poco de congestión vehicular durante el mantenimiento de las señalizaciones y pistas.

municipalidad de lima

La Municipalidad de Lima está remodelando la Panamericana Sur.

Más de un ciudadano, no dudó en celebrar el mantenimiento que se está realizando en la Panamericana Sur. "Eso es trabajo y gestión", "Ojalá que esté siempre la policía", "Instalar reductores de velocidad es una muy buena iniciativa", son algunos comentarios que dejaron los ciudadanos.

No se pagará peaje del 6 al 9 de diciembre

Tras una orden judicial, se confirmó que desde el sábado 6 al martes 9 de diciembre no se realizará el pago de los peajes de Villa y Punta Negra. De esta manera se garantiza el libre tránsito por estas vías principales.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

