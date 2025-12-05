Panamericana Sur está siendo renovada: Municipalidad de Lima inició el mantenimiento vial
El municipio de Lima anunció que se está remodelando las vías de la Panamericana Sur. La iniciativa mejorará el tránsito en la capital.
La Municipalidad de Lima anunció que en la madrugada del viernes 5 de diciembre inició el mantenimiento vial de la Panamericana Sur. La iniciativa ha generado una gran alegría entre la población, ya que se mejorará el tránsito de esta importante vía.
PUEDES VER: La mejor noticia en feriado del 8 y 9 de diciembre: ciudadanos viajarán sin pagar peaje en estas zonas de Lima
El mantenimiento de esta vía principal de la capital forma parte del plan operativo de mejorar los servicios esenciales. Además, comenzó la construcción y habilitación de cuatro reductores de velocidad para garantizar un tránsito seguro.
Se pide a la población tomar las precauciones del caso, porque es probable que se reporte un poco de congestión vehicular durante el mantenimiento de las señalizaciones y pistas.
La Municipalidad de Lima está remodelando la Panamericana Sur.
Más de un ciudadano, no dudó en celebrar el mantenimiento que se está realizando en la Panamericana Sur. "Eso es trabajo y gestión", "Ojalá que esté siempre la policía", "Instalar reductores de velocidad es una muy buena iniciativa", son algunos comentarios que dejaron los ciudadanos.
No se pagará peaje del 6 al 9 de diciembre
Tras una orden judicial, se confirmó que desde el sábado 6 al martes 9 de diciembre no se realizará el pago de los peajes de Villa y Punta Negra. De esta manera se garantiza el libre tránsito por estas vías principales.
- 1
Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu confirma lista de postulantes que lograron aprobar Prueba Nacional
- 2
Municipalidad de San Martín de Porres recuperó relevante espacio de importante avenida: vía será renovada en su totalidad
- 3
Retiro ONP 2025: requisitos y posible cronograma de pagos por hasta 20,600 soles
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90